Après avoir gagné la SNCF, Alma étoffe de nouveau son portefeuille de clients

Emma, The Sleep Company, a choisi Alma pour offrir à ses clients un paiement fractionné en 3-4 fois, ou en 12 fois. Cette marque allemande de matelas hauts de gamme fabriqués en France, en Allemagne et au Portugal, livrés roulés dans un carton réalise tout de même un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros. Pour Alma, c’est une belle prise et la promesse d’une croissance encore plus dynamique.

«L’année 2022 a d’ailleurs été exceptionnelle, selon Jonathan Trepo Lantelme, chief revenue officer d’Alma. Nous avons gagné l’appel d’offres de la SNCF, un projet très mobilisant. Nous travaillons avec Maisons du Monde qui réalise 30% de ses ventes sur le web avec Alma ainsi que 25% des ventes de mobilier en magasin. Et nos clients ‘pure players’ comme le Slip Français ou Balzac, de même que les commerçants indépendants dans des secteurs qui vont du vélo électrique à la bijouterie, sont en pleine croissance.»

Démocratisation

Alma est ainsi très présent auprès des enseignes d’équipement de la maison ou de high tech, mais aussi dans des secteurs d’activité jusqu’ici peu équipés en solution de paiement fractionné comme Oscaro Power (panneaux solaires), Toyota pour financer les réparations automobiles, Messika ou Mauboussin pour l’entretien des bijoux et montres. La fintech prospecte également dans le domaine de la santé et de l’optique, par exemple, et collabore avec Effy pour concevoir une offre de financement de la rénovation énergétique.

En tout, Alma accompagne 12.000 commerçants dans neuf pays de la zone euro. La société a traité pour 1,5 milliard d’euros de paiement fractionné en un an, soit deux à trois fois plus qu’en 2021. « Et l’usage est en pleine démocratisation, souligne Jonathan Trepo Lantelme. 36% des Français ont déjà eu recours au paiement fractionné en ligne ou en magasin, mais 15% des 300 plus gros e-commerçants ont déjà intégré une solution, ce qui laisse une importante marge de progression.» Et même si le partenariat avec Apple n’a pas abouti au lancement de l’offre en France ou en Europe, le projet pilote a été très instructif et Alma reste à l’écoute du constructeur.

Trois minutes

Pour cela, Alma mise sur ses trois compétences. En premier lieu, l’expérience utilisateur qui se doit d’être impeccable pour permettre un achat sans friction. Alma apporte un soin particulier à l’intégration de son offre dans les parcours de ventes des commerçants. Deuxième atout : la qualité de scoring développé en interne et complété depuis 18 mois par l’usage de l’open banking (accès aux comptes des consommateurs) pour vérifier la solvabilité des candidats au crédit (remboursement au-delà de 90 jours). « Plus nous avançons et agrandissons notre base d’utilisateurs, plus notre scoring est pertinent , explique Jonathan Trepo Lantelme. Nous utilisons l’open banking pour maximiser notre taux d’acceptation.» C’est également un outil très efficace pour réduire le taux de défaut et le taux de fraude.

La majorité des clients à qui l’open banking est proposé acceptent de partager leurs comptes et, même avec cette étape supplémentaire, Alma parvient à réduire le temps du parcours client à 3 minutes.

Enfin, un dernier savoir-faire passe par le refinancement. Après avoir levé 210 millions d’euros en 2022, dont 115 en capital et 95 en dette, Alma a complété son financement par un apport de 300 millions d’euros de dette de BNP Paribas. Trois piliers solides pour construire à long terme.