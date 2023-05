Voitures électriques : la France s’installe dans la course aux gigafactories

La France veut s’imposer dans la course aux méga-usines (gigafactories) autour de la voiture électrique. Quatre usines pouvant fournir des batteries pour véhicules électriques devraient bientôt sortir de terre à Douai, Dunkerque et Douvrin, dans les Hauts-de-France. Symboles d’une réindustrialisation «verte» et enjeu de souveraineté pour l’industrie tricolore, ces gigafactories pourraient créer plus de 20.000 emplois directs et indirects.

Le dernier projet en date est porté par le fabricant de batteries taïwanais ProLogium. Emmanuel Macron devrait annoncer, ce vendredi, un projet de construction de deux sites de production de batteries électriques ProLogium, lors d’un déplacement à Dunkerque dans le Nord. Estimé «à 5,2 milliards d’euros», il vise une capacité de production susceptible à terme «d'équiper 500.000 à 750.000 véhicules électriques par an», d’après l’annonce de concertation préalable publiée par la Commission nationale du débat public (CNDP) autour de ce projet, rendue publique la semaine dernière par l’hebdomadaire Challenges. Les débats publics préalables sont une obligation légale pour les gros projets ayant un impact environnemental et sont organisés par la CNDP, autorité indépendante installée en 1997.

ProLogium n’a pas confirmé, pour l’heure, ce projet d’implantation. Mais l’Elysée a bien annoncé un déplacement d’Emmanuel Macron à Dunkerque vendredi, ainsi que la tenue, ce jeudi, d’une réception sur le thème «Réindustrialiser la France».



Echéance de 2035

Les projets d’usines de batteries électriques pour automobiles se sont multipliés depuis l’annonce en octobre 2022 du nouvel objectif par l’Union européenne, d’arrêter la vente des voitures thermiques en 2035, afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Or avec le développement des véhicules électriques, l’Europe doit absolument réduire sa dépendance vis-à-vis de l’américain Tesla ainsi que des producteurs asiatiques en situation de quasi-monopole de batteries lithium-ion pour l’industrie automobile. Face à la Chine, l’Europe ne représentait en 2020 que 3% de la production mondiale de batteries.

Depuis, les pays européens font assaut d’initiatives pour attirer les projets d’usines dédiées, une nouvelle manne industrielle. En particulier pour produire des batteries solides, qui sont censées pallier plusieurs limites des batteries lithium-ion actuelles : elles devraient garantir plus d’autonomie, plus de sécurité, moins d’incendies, et un temps de charge plus rapide.

Dans l’Hexagone, avant l’annonce probable du projet de ProLogium, il y avait jusqu'à présent trois projets connus d’usines de batteries pour voitures électriques, toutes prévues dans les Hauts-de-France.

L’usine de batteries Automotive Cells Company (ACC, coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz) doit ouvrir dans les prochains mois à Douvrin (Pas-de-Calais), dans la banlieue de Lens. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement plus large, de plus de 7 milliards d’euros, pour construire trois giga-usines en France, en Allemagne et en Italie d’ici 2030.

Elle sera suivie de l’usine du groupe sino-japonais AESC-Envision à Douai (Nord), qui produira pour Renault à partir de début 2025. Cette nouvelle usine permettrait la création de 2.000 emplois, ce qui serait une bonne nouvelle, alors que la production de l’actuel site de Douai (Renault Talisman, Espace et Scenic) est quasiment à l’arrêt. Le Nord accueillera aussi le projet de gigafactory de la start-up grenobloise Verkor, qui produira à partir de mi-2025, majoritairement pour Renault également. Les modalités financières de ce partenariat commercial de long terme, annoncé à la mi-avril, n’ont pas été communiquées.

