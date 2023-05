Vodafone et CK Hutchison sont proches d’une fusion à 15 milliards de livres

L’antienne de la consolidation dans les télécoms au Royaume Uni pourrait bien se concrétiser. Vodafone Group Plc et CK Hutchison Holdings sont proches d’un accord évalué à 15 milliards de livres sterling (17 milliards de d’euros) pour combiner leurs activités de télécommunications au Royaume-Uni, rapporte jeudi le Financial Times.

L’accord devrait être dévoilé ce mois-ci. Un pas de géant mais qui prendrait du temps : l’approbation par les régulateurs pourrait prendre plus d’un an, selon le journal.

Cette annonce n’a pas soutenu le cours de Bourse de Vodafone, qui perdait près de 1% en séance jeudi. L’opérateur Vodafone s’adjuge près de 11% depuis le début de l’année.

Si l’opération aboutit, elle créerait le plus gros opérateur de téléphonie mobile du pays, avec 28 millions de clients, bien loin devant Virgin Media O2 et EE (groupe BT), qui revendiquent respectivement 24 millions et environ 20 millions de clients. Elle valoriserait les actifs combinés à 9 milliards de livres plus une dette de 6 milliards, soit une valeur d’entreprise totale de 15 milliards de livres, selon le FT.



Projet relancé avec la nouvelle PDG

Voilà déjà plusieurs mois que ce rapprochement entre Vodafone et CK Hutchison, propriétaire de l’entité de téléphonie mobile Three, est dans l’air. Tous deux avaient déjà confirmé en octobre dernier qu’ils étaient en pourparlers sur la fusion de leurs entreprises britanniques. Selon les conditions proposées à l'époque, Vodafone détiendrait 51% de la nouvelle entreprise, et CK Hutchisson les 49% restants.

En 2022, le sujet était revenu sur le devant de la scène sous l’influence de Cevian Capital. L’activiste avait pris une participation dans Vodafone en début d’année, intimant à Vodafone d'œuvrer à la consolidation du secteur européen des télécoms.

Les discussions en vue de cette fusion avaient été bloquées par les réglementations et obstacles politiques, ainsi que par le départ brutal de Nick Read de son poste de PDG de Vodafone en décembre 2022. Lui qui travaillait pour le groupe depuis 20 ans a été sanctionné par les investisseurs au terme de quatre années agitées, face à la crise sanitaire et les confinements, puis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, qui a fait monter en flèche les coûts énergétiques, ainsi que les taux d’intérêt. Lors de ses quatre ans à la tête de Vodafone, son cours de Bourse a perdu 44%. Et le groupe avait cumulé à la fin 2022 une dette de plus de 41 milliards d’euros.

Mais la nomination d’une nouvelle PDG a apporté de la stabilité pour relancer les discussions - l’ancienne directrice financière de Vodafone, Margherita Della Valle, qui assurait l’intérim, a été confirmée le 27 avril comme PDG. Mener cette fusion serait un acte fort sous sa gouvernance. Elle s’est déjà fait remarquer, pendant sa période d’intérim, en annonçant un plan d’économies de plus de 1 milliard de livres sterling, et 2.300 suppressions d’emplois cumulées en Italie et en Allemagne.



Consolidation scrutée par Bruxelles

Les dirigeants pensent que cette fusion des activités au Royaume-Uni donnerait à leurs entreprises l’envergure nécessaire pour accélérer le déploiement du réseau 5G. Les deux partenaires «pourraient viser des synergies de 5 à 10 milliards de dollars en valeur nette actuelle, et chercher à conserver à la fois les structures du réseau mobile et les tours afin de résoudre les problèmes de concurrence en positionnant l’entreprise pour le leadership de la 5G , indiquait déjà Barclays dans une note, le 15 octobre dernier.

Reste à voir si ce projet obtiendra aisément le feu vert des régulateurs. Déjà en 2016, l’Union européenne, soutenue par le régulateur des télécoms britannique Ofcom, avait empêché l’opérateur Three de racheter l’activité O2 de Telefonica au Royaume-Uni. Mais le contexte a évolué : les entreprises de télécommunications sont confrontées aux coûts de déploiement de la 5G et cherchent des moyens de rendre leurs réseaux plus rentables.

