Virbac chute en Bourse après des résultats dégradés au premier semestre
L’action Virbac chutait de 4% lundi dans à la Bourse de Paris, après que le laboratoire vétérinaire a fait état d’une dégradation de sa marge opérationnelle au premier semestre.
Le groupe a publié vendredi soir un résultat opérationnel courant ajusté de 135 millions d’euros au premier semestre, en baisse de 10% sur un an. La marge opérationnelle ajustée s’est inscrite à 18,3% contre 21,4% un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a de son côté progressé de 5%, à 738,3 millions d’euros.
La baisse de la rentabilité est principalement due à des facteurs conjoncturels, a souligné le groupe.
Objectif de croissance maintenu
Virbac a subi un niveau de destruction de stocks plus élevé qu'à la même période de l’an dernier ainsi qu’un arrêt temporaire de production d’un antigène du groupe pour maintenance des installations. Le groupe a également invoqué un phasage de dépenses plus concentré sur le premier semestre en comparaison de 2024 et une hausse ponctuelle de ses frais juridiques.
Pour l’ensemble de l’année, Virbac anticipe toujours une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 4% et 6%, ainsi qu’une marge de résultat opérationnel courant ajusté autour de 16%.
