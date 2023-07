Vinpai entre en Bourse pour financer son BFR et sa croissance

Profitant de la dernière fenêtre avant la trêve estivale, Vinpai vient d’annoncer son introduction prochaine sur Euronext Growth. Ce serait la cinquième opération de l’année à Paris.

Spécialiste des ingrédients naturels, le groupe breton compte lever 5,5 millions d’euros, voire 7 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Les engagements couvrent déjà 89% de l’opération, dont 1,6 million par compensation de créances. Vinpai comptait se coter l’an dernier. Faute de conditions de marché favorables, un fonds est venu lui apporter le financement nécessaire. Aujourd’hui, il veut convertir sa dette en capital. Un signe de confiance, se félicite Cyrille Damany, président et co-fondateur de Vinpai. Les actions sont proposées au prix unitaire de 6,55 euros, du 6 au 12 juillet. Soit une valorisation pré-monnaie de 15 millions.

Le produit net de l’augmentation de capital – 3 millions d’euros après la compensation de créances de 1,6 million – sera consacré principalement au financement du besoin en fonds de roulement (BFR) – une nécessite pour la société –, au remboursement de la dette, et aux investissements dans l’outil industriel pour assurer la montée en volumes.

Vinpai se présente comme une «ingredien’tech» offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Ses produits permettent notamment de mieux texturer, stabiliser ou aromatiser les aliments. Par exemple, Vin’fibralgk, reposant sur la technologie de l’inhibition de l’eau libre, permet de réduire le taux de casse des biscuits, d’améliorer l’élasticité d’une pâte ou encore d’améliorer la stabilité d’une soupe.

L’agroalimentaire, premier marché

En 2022, Vinpai a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 millions d’euros (+21%), dont 75% dans l’agroalimentaire, 16% dans les cosmétiques et 9% dans le bien-être. Près de la moitié des ventes sont réalisées à l’international, dans plus de 35 pays. Toutefois, le groupe enregistrait encore l’an dernier une perte d’Ebitda de près de 1 million, et une perte nette de 1,5 million.

Le groupe se refuse à préciser quand il atteindra l’équilibre opérationnel. Toutefois, au premier semestre 2023, il a déjà engrangé 4,1 millions de chiffre d’affaires (+42%) et dispose d’un carnet de commandes signées à livrer dans les trois à six mois de 6,4 millions d’euros. Vinpai pourrait donc clôturer l’exercice 2023 avec une marge d’Ebitda positive.

A horizon 2025 et à périmètre constant, le groupe vise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros pour une marge d’Ebitda supérieure à 10%. Une prévision qui n’inclut pas tous les développements en cours, martèle Cyrille Damani. Avec 6% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, Vinpai mise sur l’innovation, avec notamment la commercialisation attendue l’an prochain d’un filtre minéral solaire.

Les deux co-fondateurs veulent garder le contrôle de la société. Post-opération, Cyrille Damani détiendrait 23% du capital et Philippe Le Ray, directeur général, 16,4%. Le premier actionnaire resterait ChrisProject, le fonds d’un entrepreneur breton Christian Jouno, avec 26,9% du capital, tandis que le flottant serait de 18%.