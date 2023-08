Vinfast embarque ses actionnaires dans un grand-huit boursier

Mieux vaut avoir sa ceinture bien attachée. Le premier jour de cotation de Vinfast Auto avait déjà donné le ton la semaine dernière. Introduite au Nasdaq le 15 août dernier via sa fusion avec un Spac, son action s’était envolée de 250% pour atteindre 37 dollars. La fête a alors semblé être de courte durée, le titre plongeant de 58% au cours des trois séances suivantes pour retomber à 15,4 dollars, s’approchant même à un niveau proche de son prix d’avant l’opération en cours de journée le 18 août.

Comme beaucoup d’autres introductions via un Spac cette année, Vinfast semblait parti pour rentrer dans le rang après une brève période d’euphorie. Selon les données de Bloomberg, les entreprises ayant fusionné avec une société «chèque en blanc» cette année affichent une baisse médiane de 45% en Bourse et 15 d’entre-elles ont plongé de plus de 80%. Mais le constructeur vietnamien ne semble pas disposé à prendre ce chemin. Pour le moment en tout cas.

Plus de 80 milliards de dollars

Dès le 21 août, son action a rebondi de 14% et elle a plus que doublé le lendemain, engrangeant au passage 44 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire. A la clôture du 22 août, sa valorisation boursière, à 85 milliards de dollars, était de nouveau proche de celles cumulées de Ford et General Motors (GM). De quoi donner des idées à d’autres.

Le Chinois Zeekr, filiale de Geely, aurait ainsi commencé à tester l’appétit des investisseurs pour une introduction en Bourse à New York qui pourrait la valoriser plus de 13 milliards de dollars selon des sources citées par Reuters.

Dans ce contexte, le cours de Vinfast Auto sera regardé de près. Si son évolution semble particulièrement hasardeuse à prévoir, une chose est sûre : sa volatilité va rester élevée. Le groupe est détenu à 99% par ses actionnaires historiques dont le milliardaire vietnamien Pham Nhat Vuong ce qui limite grandement le nombre d’actions en circulation. Selon Bloomberg, «seulement 1,3 million d’actions sont actuellement disponibles pour être échangés». L’avenir opérationnel de l’entreprise fait par ailleurs encore largement figure de pari. Elle espère vendre 50.000 véhicules cette année, mais n’en avait commercialisés que 16.000 à fin juillet. Au premier trimestre, sa perte nette a atteint 598 millions de dollars pour 83 millions de revenus. L’écart à combler avant de concurrencer sérieusement Tesla est encore important.

