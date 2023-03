Veolia veut jouer un rôle clé dans la transformation écologique mondiale

Pour sa première journée consacrée aux investisseurs depuis sa fusion avec Suez, Veolia a mis en avant jeudi le rôle clé qu’il entend jouer pour accompagner la transformation écologique des agents économiques à l’échelle mondiale, à savoir les collectivités, les ménages et les entreprises.

La confiance du groupe français tient au caractère porteur de ses activités dans les services et technologies de l’eau, la gestion des déchets ainsi que les services énergétiques. Sa capacité à résister au ralentissement de l’économie mondiale est forte puisque seulement 15% de ses revenus y sont exposés. Les 34 plus gros contrats du groupe représentent des revenus cumulés de 5 milliards d’euros, soit 12% de son chiffre d’affaires. La durée moyenne de ces contrats est de 11 ans (hors concessions perpétuelles des eaux régulées et de l’énergie municipale) et aucun renouvellement majeur n’est attendu avant 2028.

Ses trois grands socles de croissance reposent sur la régénération des ressources naturelles, la décarbonation et la dépollution. Selon Veolia, seulement 1 milliard de m³ d’eaux usées traitées trouve un nouvel usage en Europe à l’heure actuelle, alors que ce marché pourrait représenter 6 milliards de m³ d’eau réutilisée chaque année d’ici à 2027. A l’échelle mondiale, ce marché qui pesait près de 19 milliards d’euros en 2020 devrait atteindre 33 milliards d’euros à l’horizon 2028.

De surcroît, «le management anticipe une forte croissance dans l’énergie et les déchets solides dangereux», relèvent les analystes de BoA Securities. Sur ce dernier segment de marché, «la force du groupe repose sur la rareté des sites disponibles en raison des difficultés d’obtention des autorisations administratives», ajoute la banque américaine.

Un résultat net courant de 1,5 milliard d’euros attendu en 2024

«Nous commençons l’exercice 2023 dans de très bonnes conditions», a déclaré la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, en soulignant la bonne intégration des activités de Suez. «La tendance du premier trimestre est comparable à celle des trimestres précédents et l’activité en Chine devrait s’accélérer à partir du mois de mars», a précisé Claude Laruelle, directeur général adjoint en charge des finances. Pour l’ensemble de l’exercice, Veolia prévoit une hausse de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) comprise entre 3% et 7% et un résultat net courant d’environ 1,3 milliard d’euros. Il a confirmé des synergies de coûts totalisant 500 millions d’euros, un résultat net atteignant 1,5 milliard d’euros en 2024 et une relution de 40% du bénéfice par action à cette échéance

En matière fiscale, le groupe vise un taux d’imposition d’environ 25% grâce à l’utilisation de déficits fiscaux aux Etats-Unis et en France. Il table également sur une stabilité de son coût de financement, 83% de sa dette étant à taux fixe à fin décembre 2022.

Malgré la hausse d’environ 10% à 3,5 milliards d’euros des investissements industriels annuels, son levier financier devrait demeurer autour de 3 fois l’Ebitda. Il indique que la progression du dividende sera de son côté «en ligne avec celle du bénéfice courant par action» sur la période.

L’importance assignée par Veolia au respect des engagements pris en matière de responsabilité environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG) se reflète dans le pilotage de sa politique salariale. La moitié de l’intéressement à long terme et des primes annuelles attribuées aux membres du comité exécutif ainsi qu’aux cadres dirigeants est en effet corrélée à la performance non financière de l’entreprise.