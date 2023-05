Vallourec revient dans le vert au premier trimestre

Le fabricant de tubes sans soudure pour l’industrie pétrolière Vallourec a confirmé mercredi ses prévisions pour 2023 après la hausse de ses résultats au premier trimestre.

«Nous réitérons nos prévisions d’amélioration de notre résultat brut d’exploitation en 2023 par rapport à l’exercice précédent, ce dernier sera sensiblement plus élevé au premier semestre», a indiqué le PDG Vallourec, Philippe Guillemot, cité dans un communiqué.

«Au second semestre de l’année, nous assisterons probablement à une baisse des résultats en raison de la réduction programmée des volumes produits en Allemagne et des baisses séquentielles des prix aux Etats-Unis mentionnées précédemment», a ajouté le dirigeant.

Sur le seul deuxième trimestre, le groupe s’attend à un résultat brut d’exploitation (RBE) similaire à celui généré au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, Vallourec a enregistré un RBE de 320 millions d’euros, contre 45 millions d’euros à la même période de l’exercice précédent.

Retour du fer

Le résultat brut d’exploitation avait été pénalisé au premier trimestre 2022 par l’arrêt temporaire de la mine de fer de Pau Branco, au Brésil. Hors impact de cette fermeture, le RBE aurait atteint environ 130 millions d’euros sur cette période. Vallourec a annoncé début mai avoir reçu les autorisations nécessaires pour reprendre la pleine exploitation de la mine, qui devrait ainsi retrouver sa pleine capacité de production au cours du deuxième trimestre 2023.

Entre janvier et mars derniers, le chiffre d’affaires de Vallourec a quant à lui progressé sur un an de 46% en données publiées et de 41% à taux de change constats, pour atteindre 1,34 milliard d’euros, contre 916 millions d’euros un an plus tôt.

Vallourec a dégagé un bénéfice net part du groupe de 156 millions d’euros au premier trimestre de cette année, contre une perte nette de 35 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat net du groupe est positif au premier trimestre pour la première fois depuis 9 ans, a souligné Philippe Guillemot lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Réduction de l’endettement

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 124 millions d’euros, un RBE de 279 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 1,44 milliard d’euros au premier trimestre.

Pour 2023, Vallourec a également confirmé anticiper un flux de trésorerie disponible «positif», ainsi qu’une poursuite de la réduction de la dette nette.

A lire aussi:

A la fin du premier trimestre, la dette nette du groupe s'élevait à 1 milliard d’euros, en repli de 130 millions d’euros par rapport à fin décembre 2022 et contre 1,21 milliard d’euros à fin mars 2022. Le flux de trésorerie disponible ajusté était positif, à 194 millions d’euros, au premier trimestre 2023, contre un flux négatif de 210 millions d’euros un an plus tôt.

Après cette publication, l’action Vallourec bondissait de 8% mercredi en milieu de journée.