Vallourec remanie son équipe dirigeante

Dans le cadre de sa réorganisation en trois régions, le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a annoncé mardi plusieurs changements avec effet immédiat au sein de son comité exécutif en vue d’optimiser ses opérations. Hubert Paris, senior vice-président Europe/Afrique, Didier Hornet, senior vice-président développement et Innovation, et Pascal Braquehais, senior vice-président Moyent-Orient/Asie, quittent leurs fonctions et le comité exécutif. Laurent Dubedout est nommé senior vice-président, business line OCTG, services & accessories, et rejoint le comité exécutif. Jacky Massaglia est nommé senior vice-président, business line project line pipe and process et rejoint ce comité. Philippe Carlier, qui occupait la fonction de senior vice-président technologie et industrie, devient senior vice-président industrie groupe et hémisphère Est et conserve, à ce titre, son siège au comité exécutif. Celui-ci comptera ainsi onze membres sous la direction du PDG, Philippe Guillemot.