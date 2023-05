Une évaluation poussée des administrateurs est le gage de l’efficacité du conseil

Des conseils d’administration sous surveillance. Face à des investisseurs davantage prêts à s’opposer au renouvellement du mandat des membres des conseils d’administration ou de surveillance en assemblée générale, comment s’assurer de la qualité des administrateurs ? En les évaluant. Une mission essentielle, puisque, «le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre», précise le Code de commerce.

Cette évaluation constitue une première ouverture pour sortir d’une certaine opacité. Selon le code Afep-Medef, elle vise trois objectifs : faire le point sur les modalités de fonctionnement du conseil, vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues, et apprécier la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil. Le code de gouvernance ajoute que tous les ans, le conseil débat de son fonctionnement, et qu’une évaluation «formalisée» est réalisée «tous les trois ans au moins». Pour sa part, le code Middlenext privilégie l’autoévaluation, mais estime qu’une évaluation externe «peut s’avérer utile pour apporter un regard neuf sur les pratiques». Il recommande une autoévaluation annuelle du conseil sur son fonctionnement, ses comités et la préparation de ses travaux.

Selon le dernier rapport du Haut Comité de gouvernement d’entreprise (HCGE), 85 sociétés du SBF 120, dont 31 du CAC 40, ont mis en place une évaluation formalisée lors des trois dernières années.

Les autres se contentent d’une évaluation sous forme de point annuel à l’ordre du jour. La plupart des sociétés informent les actionnaires dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise de ces évaluations, voire «des suites données», comme le demande le code Afep-Medef. Ces rapports sont de plus en plus détaillés, mais pas pour tous les groupes.

Malgré ces évaluations des conseils, des accidents majeurs de gouvernance éclatent, comme chez Orpea ou Danone pour les dossiers les plus récents. Pourquoi ? Si le conseil est «un organe intermittent, sa responsabilité est permanente. Ses missions ont comme unique objectif la préservation de l’intérêt social, rappelle Caroline Ruellan, présidente de SONJ Conseil. La distance avec l’entreprise et l’asymétrie d’informations, fournies exclusivement par le management, peuvent parfois influer sur la prise de décision des administrateurs. Ce sera le cas si l’information donnée aux administrateurs est parcellaire et/ou partiale, créant une tension entre le management et le conseil».

Comment mettre en place une évaluation efficace du conseil ? «Encore trop d’évaluations se contentent de vérifier la conformité de la gouvernance aux règles recommandées par les codes de place, poursuit Caroline Ruellan. Cette compréhension formelle de l’évaluation, et plus largement d’ailleurs de la gouvernance, est insuffisante et ne permet pas d’identifier les réels dysfonctionnements. Le rôle de l’évaluateur est de vérifier le bon fonctionnement du conseil et de s’assurer de son efficacité, laquelle repose aussi sur la fluidité et la qualité des relations entre président et directeur général.»

Une société sur deux du SBF 120 et du CAC 40 a mis en place un entretien individuel ou une évaluation de la contribution individuelle effective des administrateurs. Le HCGE recommande la tenue d’entretiens individuels et entend promouvoir cette pratique en 2023.

Concrètement, «nous proposons un questionnaire type en ligne pour une approche quantitative, puis nous rencontrons chaque membre du conseil pour une analyse qualitative de leur travail, pouvant aller jusqu’à leur demander d’évaluer la contribution des autres administrateurs», explique Laurent Blivet, consultant chez Spencer Stuart et responsable du bureau de Paris. En interrogeant les administrateurs sous couvert d’anonymat et en croisant les entretiens, «la réalité du fonctionnement du conseil apparaît, explique Caroline Ruellan. Dans ce ‘confessionnal’, il appartient aux évaluateurs de poser les questions déterminantes, de soulever les angles morts, et ce, dans le respect d’une stricte confidentialité. Car, in fine, la seule boussole de l’évaluateur est l’intérêt social».

Dans notre synthèse, «nous exprimons une vision générale et donnons des pistes d’amélioration claires», ajoute Laurent Blivet. Une évaluation bien faite «conduit toujours à des améliorations», ajoute Caroline Ruellan. La qualité des conseils a beaucoup progressé, de plus en plus challengés par les activistes notamment. Quand ces derniers parviennent à siéger au conseil, ils connaissent souvent mieux la société que les autres administrateurs.

Habituellement, l’évaluateur est mandaté par le président du comité des nominations ou par le président du conseil, et lui rendra compte. Il peut aussi présenter son travail devant l’ensemble du conseil. Aux mandants ensuite à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations. «Quand l’évaluation est comprise pour ce qu’elle est, un outil précieux à disposition du conseil et de son président permettant d’améliorer l’exercice du pouvoir, nous continuons à accompagner les conseils dans la durée, notamment sur la mise en œuvre de nos recommandations », ajoute Caroline Ruellan. Généralement, «nous faisons un suivi à six mois, et si nous sommes mandatés pour une nouvelle évaluation après trois ans, nous repartons des conclusions passées», conclut Laurent Blivet.