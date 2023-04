La justice négociée, quand y recourir ? Avec l’extension en 2020 à l’environnement du champ d’application de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) instaurée par la loi Sapin 2 en 2016, les entreprises peuvent y être tentées. «Lorsque les faits ne sont pas déjà connus du procureur ou sur le point de l’être, il n’existe aucune obligation, pour les délits d’affaires, de se dénoncer en vue d’une négociation. Dès lors, l’appréciation de l’opportunité d’une telle décision, et l’évaluation de la fenêtre idéale pour y procéder, peuvent s’avérer anxiogènes pour les sociétés concernées», estime Guillaume Pellegrin, avocat associé chez Bredin Prat, lors d’une table-ronde du Global Anticorruption & Compliance Summit de début avril organisé par les Business&Legal Forums.

Pour l’Agence française anticorruption (AFA), la découverte d’une anomalie ne signifie pas nécessairement l’échec du dispositif anti-corruption. «Il devra être amélioré, mais n’est pas forcément inefficace, précise Julien Laumain, chef de département du contrôle des acteurs économiques à l’AFA. L’essentiel est dans un premier temps de diligenter une enquête interne quand un signalement remonte ou qu’une anomalie est détectée». L’entreprise pourra alors juger le fonctionnement de son programme de conformité pour comprendre si l’affaire est systémique, liée à une fonction ou à un ‘business model’, ou s’il s’agit «juste» d’un fait isolé. En outre, l’entreprise doit vérifier que son dispositif anti-corruption a bien été déployé partout dans le monde. Aller voir le parquet, même si ce n’est pas agréable, permet aussi de se protéger face aux autorités étrangères, comme le Department of Justice (DoJ) américain.

Prendre au sérieux l’exercice tout au long de la CJIP

Lors de la négociation d’une CJIP un examen préalable est réalisé sur le dispositif de conformité en place, de manière à obtenir une première vision de la pertinence de ce dernier - «l’entreprise, lors de la négociation, doit présenter son programme de mise en conformité, rappelle Julien Laumain. Lorsqu’un programme de mise en conformité est décidé, son élaboration ou sa mise à jour se fait sur la durée. L’entreprise devra prendre au sérieux l’exercice tout au long du délai de la CJIP et pas seulement pendant la période de négociation, en proposant des dispositifs de correction efficaces et en collaborant de bonne foi avec l’AFA». Le parquet comme l’AFA attendent que le programme annoncé soit réellement mis en œuvre.

Les aléas sont mieux maîtrisés avec la CJIP qu’en cas de procès grâce à la négociation, mais l’effort en termes de conformité et de culture d’entreprise est plus exigeant. En allant en CJIP, l’entreprise s’engage à ne pas tomber dans les mêmes erreurs et ainsi réduire significativement le risque de récidive. Néanmoins, la CJIP n’entraîne pas l’extinction de l’action civile et des victimes peuvent intenter des actions indemnitaires.

Les entreprises s’inquiètent des limites de la CJIP

Si une CJIP est préférable à une condamnation, l’asymétrie d’informations pendant l’enquête préliminaire pose problème pour les mis en cause. L’entreprise ne connaît pas les faits sur lesquels le parquet investigue au moment de la négociation de la CJIP. Les émetteurs s’inquiètent aussi des problèmes de confidentialité des échanges pendant la phase de négociation de la CJIP et attendent que le parquet soit plus transparent sur les pièces qu’il détient.

Une autre crainte des entreprises concerne l’absence de recours possible contre un refus d’homologation de la CJIP par le juge du fond. D’autant que la magistrature connaît les faits. Pour les entreprises, le justiciable ne doit pas être pénalisé par le fait d’avoir accepté une CJIP, mais non homologuée.

L’appartenance à un grand groupe, très internationalisé, rend plus difficile la mise en place et le suivi de programmes de conformité efficaces. Avec un risque pécuniaire plus élevé, l’amende se fondant sur le chiffre d’affaires mondial du groupe. Si l’entreprise «démontre que son dispositif de conformité est bien déployé dans le monde, et que ce dernier est pertinent et efficace, on pourra considérer que le fait litigieux est un cas isolé, insiste Julien Laumain. Lors de nos contrôles, il y a toujours des anomalies».

En mars dernier, l’AFA et le PNF ont publié un guide sur les enquêtes internes anticorruption afin d’aider les entreprises à s’approprier cette pratique et à mettre en place les bonnes pratiques.