Un vent de fronde souffle sur Prologue et sur son PDG de 95 ans

Réveil des minoritaires chez Prologue. L’Association des actionnaires minoritaires de sociétés cotées (Asamis) a demandé l’inscription de cinq projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 juin prochain de la SSII. Ces 80 actionnaires réunis au sein de l’Asamis revendiquent 11% du capital de Prologue. Ils demandent la révocation du PDG, Georges Seban, et de deux administrateurs, Clément Weber et Elsa Perdomo d’une part, et la nomination de deux nouveaux administrateurs, Emmanuel Cennelier et Philippe Brun, tous deux «ayant une expérience de dirigeant d’entreprise confirmée» selon l’Asamis. Des projets de résolutions non agréées par le conseil d’administration de Prologue.

Le conseil estime que ces trois révocations porteraient «atteinte à l’intérêt de la société, de ses salariés et de ses actionnaires, en déstabilisant son organisation et sa gestion». Les minoritaires invoquent «le poids devenu excessif de la charge reposant» sur Georges Seban, 95 ans, qui détient 13 mandats selon le rapport annuel de Prologue, et «la nécessité de renouveler le conseil d’administration afin d’assurer sa pérennité.»

Par ailleurs, ils estiment que l’expertise de Clément Weber, «centrée sur les solutions financières innovantes et entrepreneuriales» et celle d’Elsa Perdomo ne correspondent «plus aux besoins et aux perspectives» de la société. Pour le conseil d’administration de Prologue, ces motifs «ne sont pas pertinents» compte tenu de l’investissement de ces trois administrateurs. En outre, il relève que l’Asamis ne propose «aucun projet concret».

A lire aussi:

Michel Seban est nommé PDG pour un mois

Alors que le PDG Georges Seban est réputé démissionnaire d’office pour avoir atteint l’âge de 95 ans, limite fixée par les statuts, Prologue a annoncé son remplacement immédiat par son fils, Michel Seban, architecte, âgé de 69 ans, comme PDG, dès le 7 juin 2023, mais seulement jusqu’à l’AG du 30 juin, date de fin de son mandat d’administrateur. Un jeu de «chaises musicales» dénoncé par l’Asamis.

Mais l’heure n’est toujours pas à la succession du dirigeant chez Prologue. En effet, les actionnaires sont appelés à approuver le relèvement de la limite d’âge du président et du directeur général de 95 à 97 ans – et non 100 ans comme indiqué dans l’avis paru au Balo – afin de pouvoir nommer de nouveau Georges Seban comme PDG jusqu’à l’AG 2028, précise Prologue. En réalité, Georges Seban sera démissionnaire d’office dès mai 2025. Un nouvel avis de convocation sera publié au Balo le 14 juin.

A lire aussi:

L’Asamis conteste les attributions gratuites d’actions au PDG

L’Asamis recommande de s’opposer à cette modification des statuts ainsi qu’à l’autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des mandataires sociaux. En effet, les minoritaires fustigent les attributions faites en septembre dernier, «malgré de piètres résultats en 2022». 44% des actions gratuites Prologue (3,85 millions d’actions) et 40% (200.000 titres) des actions gratuites M2i, filiale de Prologue, ont été attribuées au seul président. Dans les deux cas, la période d’acquisition dure deux ans. L’Asamis estime en outre que les attributions d’actions gratuites M2i spolient Prologue, et sont prises «selon nous au détriment de l’intérêt social de Prologue et au profit des intérêts particuliers de quelques personnes dont le président pour une part très abusive. L’Asamis dénonce un abus de bien social qui semble ainsi caractérisé.»

La gouvernance de Prologue «est perfectible et nous sommes très heureux que des actionnaires prennent le sujet en main pour la faire évoluer. La démocratie actionnariale est toujours à encourager, confie Florent Saint Léger, directeur d’investissement chez NextStage AM, premier actionnaire de Prologue. Nous allons étudier les propositions de résolutions de l’Asamis.»

Fin 2022, la famille de Georges Seban détenait seulement 4,9% du capital et 7,1% des droits de vote, pour un flottant d’environ 60%. NextStage est le premier actionnaire avec 13% du capital et 12,2% des droits de vote. Toutefois, comme tous les actionnaires, il ne peut pas exercer ses droits de vote au-delà de 5%, un dispositif rare dans les sociétés cotées, mais que Prologue a fait voter. Prologue et M2i capitalisent respectivement 20 et 18 millions d’euros, pour des actions en recul de 17% et 19% sur un an.

A lire aussi:

NextStage AM propose des administrateurs chez Micropole

Par ailleurs, NextStage AM, avec le soutien de Dorval AM, milite pour le renforcement de la gouvernance de Micropole en proposant la nomination de deux administrateurs indépendants – Grégoire Cabri-Wiltzer et Guillaume Naigeon – et la suppression des droits de vote double. «L’entreprise, pourtant positionnée sur des marchés extrêmement porteurs, subit une forte sous-évaluation par le marché, attribuable notamment à une gouvernance lacunaire et à une profitabilité de l’entreprise bien inférieure à ses pairs», observent les deux gestions actives, qui pèsent 20,6% du capital et 16,9% des droits de vote. L’AG de Micropole se tiendra le 23 juin prochain.