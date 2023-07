Twitter devient «X», sans oiseau bleu

Adieu petit oiseau bleu. Elon Musk et Linda Yaccarino, directrice générale de Twitter, ont dévoilé lundi un nouveau logo pour le site de microblogging qui présente un X blanc sur fond noir, en remplacement du symbole familier de l’oiseau bleu. La marque change, un «X» se substituant à Twitter («gazouillis» en anglais). Au risque que le réseau social ne perde la notoriété qu’avait réussi à gagner la marque Twitter depuis ses débuts en mars 2006.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

«Vous pouvez dire adieu à la marque Twitter et, peu à peu, à tous les oiseaux», avait déjà indiqué le fondateur de SpaceX dans un tweet dimanche matin. «X est là ! C’est parti !», a tweeté Linda Yaccarino, qui a également publié une photo du logo projeté sur les bureaux de l’entreprise à San Francisco.

Le milliardaire et fondateur de Tesla Elon Musk a annoncé dimanche qu’il envisageait de changer le logo de Twitter et a demandé à ses millions d’abonnés s’ils étaient favorables au passage du bleu au noir dans la palette de couleurs du site. En réponse à un tweet demandant quel sera le nom des tweets, Elon Musk a répondu «x’s».



Bascule vers un modèle payant

Depuis son rachat pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, Elon Musk s’est lancé dans de vastes réformes du média social, à commencer par un sanglant plan social de 80% des 7.500 salariés, suivi par la nomination d’une nouvelle PDG, et la bascule vers des abonnements payants. Il propose depuis des fonctionnalités supplémentaires aux abonnés à Twitter Blue, facturé 8 dollars (9,60 euros) par mois.

Les seuls abonnés bénéficient désormais d’un badge bleu, auparavant réservé aux comptes «certifiés», dont l’identité avait été vérifiée par la plateforme. De nombreuses fonctionnalités leur sont réservées, telles qu’un classement prioritaire dans les conversations, la possibilité d’éditer ses tweets, de les allonger, et de publier des vidéos plus longues.

Parallèlement, Twitter a commencé à introduire des limites aux utilisateurs de la version gratuite du réseau social. Depuis le 22 juillet, les messages privés («DM») sont désormais limités quotidiennement - à un nombre non précisé par la firme -, sauf pour les abonnés.

Déjà début juillet, la société a annoncé que la plateforme Tweetdeck, utilisée pour compiler les tweets de différents comptes et listes sur un seul écran, serait réservée aux abonnés Twitter Blue dès le mois d’août. Quelques jours plus tôt, le nombre de tweets visibles par jour avait été limité à 1.000 pour faire face «aux niveaux extrêmes de recueil de données et de manipulation de système».



«Everything app»

Le milliardaire cherche de nouvelles sources de financement, alors que les revenus publicitaires ont baissé de 50 % depuis sa prise de contrôle.

Au-delà de cela, Elon Musk avait déjà déclaré, lorsqu’il bouclait l’acquisition l’an dernier, vouloir créer une «appli globale» («everything app»). «X est l'état futur de l’interactivité illimitée - centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services», a annoncé dans un tweet Linda Yaccarino, dimanche.