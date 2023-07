TSMC jette un froid sur le secteur européen des semi-conducteurs

Après avoir longtemps défié ses pairs, TSMC est à son tour affecté par le ralentissement économique mondial. Le groupe taïwanais, premier fabricant au monde de puces en silicium, a annoncé jeudi une baisse de 23,3% de son bénéfice net à 5,85 milliards de dollars (5,22 milliards d’euros) au deuxième trimestre 2023 en raison d’une demande moins dynamique. Si cette performance ressort légèrement supérieure aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 5,65 milliards de dollars, il s’agit de son premier repli en glissement annuel depuis le deuxième trimestre 2019.

En tenant compte de l’impact négatif des tendances inflationnistes et de la lenteur de la reprise chinoise, le groupe prévoit désormais une baisse d’environ 10% de son chiffre d’affaires annuel, alors qu’il tablait auparavant sur une baisse à un chiffre en pourcentage. Il a en conséquence ajusté son budget d’investissement dans le bas de la fourchette de 32 à 36 milliards de dollars précédemment annoncée pour l’exercice en cours. Il anticipe cependant une hausse séquentielle de son chiffre d’affaires comprise entre 6,5% et 11,5% au troisième trimestre grâce une demande toujours soutenue pour ses puces d’une taille de 3 nanomètres. Sa marge brute est attendue entre 51,5% et 53,5%, contre 54,1% durant le trimestre écoulé.

Des perspectives inférieures aux attentes

«La détérioration des perspectives du groupe était prévisible, mais son ampleur dépasse largement nos anticipations», ont commenté dans une note les analystes de Wedbush. Ils ajoutent que l’entreprise demeure bien placée à moyen terme sur ses indicateurs de chiffre d’affaires et de marge brute. Pour les analystes de Wells Fargo Securities, ces résultats indiquent que la demande induite par le développement de l’intelligence artificielle «ne suffit pas à compenser la faiblesse provenant de l’ensemble des autres segments du marché des semi-conducteurs».

Le certificat d’actions (ADR) de TSMC, qui perdait 4,5% jeudi à New York à la clôture des Bourses européennes, a pénalisé plusieurs valeurs du secteur sur le Vieux Continent. ASML et Soitec ont terminé la séance en repli respectif de 4,9% et 3,7%, tandis qu’Infineon et STMicroelectronics cédaient 1,8% et 1,5%.

Confronté à une pénurie de main d’œuvre qualifiée et à une hausse de ses coûts outre-Atlantique, TSMC a en outre repoussé à 2025 la mise en production d’une nouvelle usine en cours de construction dans l’Arizona, ce qui représente un retard d’environ neuf mois pour ce projet de 40 milliards de dollars. «Nous nous efforçons d’améliorer la situation en envoyant des techniciens qualifiés depuis Taïwan vers les Etats-Unis», a expliqué Mark Liu, président du conseil d’administration. Ce nouveau site doit permettre d’étendre le maillage géographique de TSMC qui exploite d’autres usines à Taïwan, en Chine continentale ainsi qu’au Japon. Le fournisseur d’Apple et de Nvidia poursuit aussi des négociations avec l’Allemagne en vue de construire une usine à Dresde.

Une expertise concentrée dans quelques pays

Alors que de nombreux gouvernements occidentaux cherchent à accroître l’indépendance technologique de leur pays en augmentant leur capacité de production dans les microprocesseurs, ils sous-estiment souvent les difficultés de construction d’un nouveau site. «Au cours des dernières décennies s’est opérée une concentration des talents dans un nombre limité de pays, principalement à Taïwan, en Corée du Sud et dans une moindre mesure en Chine», relevait récemment Peter Wenninck, directeur général d’ASML, spécialisé dans la fabrication d’équipements pour l’industrie des semi-conducteurs.

Contrôlant près de la moitié de la production mondiale de plaquettes de silicium, TSMC pourrait aussi souffrir du renforcement des tensions entre les autorités de Taïwan et celles de Chine continentale. Depuis près de 75 ans, Pékin considère l’île comme une province destinée à être réunifiée avec le reste du territoire chinois. «Je pense que l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs joue un rôle stabilisateur dans un contexte mondial de tensions géopolitiques. Qu’il s’agisse de la Chine ou des Etats-Unis, tous espèrent que TSMC continuera d’exister», déclarait à ce sujet Mark Liu lors de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le mois dernier.