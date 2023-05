Trigano veut racheter BIO Habitat à Bénéteau

Le constructeur de véhicules de loisirs Trigano a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives pour acheter au constructeur de bateaux et de résidences mobiles Bénéteau sa filiale BIO Habitat.

«La réalisation de cette acquisition pourrait intervenir d’ici fin 2023», a indiqué Trigano dans un communiqué, sans mentionner les termes financiers de l’opération. Celle-ci est «soumise aux procédures d’informations-consultations des instances représentatives du personnel de BIO Habitat ainsi qu'à l’obtention de l’approbation de l’Autorité de la concurrence en France», a précisé Trigano.

«Avec ses marques O’hara, IRM et Coco Sweet, la division Habitat de Bénéteau est un acteur majeur de la construction d’hébergements destinés à l’hôtellerie de plein air en Europe. Elle emploie 900 collaborateurs répartis sur sept sites de production en France et en Italie et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 257,2 millions d’euros», a expliqué Trigano.

Deuxième acquisition en un mois

Le groupe estime que l’intégration de BIO Habitat serait porteuse de synergies, «en particulier sur les achats, la logistiques et les méthodes de fabrication».

En avril, Trigano avait déjà annoncé être entré en négociations exclusives en vue d’acquérir un distributeur de camping-cars breton, le groupe Abalain, dont le chiffre d’affaires s'élève à environ 30 millions d’euros.

A la Bourse de Paris, les actions Bénéteau et Trigano s’inscrivaient en hausse d’un peu plus de 1% vendredi en début de matinée.

