Bénéteau repart à l’abordage du SBF 120

La traversée aura duré plus de dix ans pour Bénéteau... Lundi, l’action du spécialiste de l’industrie nautique réintégrera l’indice SBF 120 dont elle avait été évincée en juin 2012, reflet d’une période au cours de laquelle ses performances étaient contraintes par un marché de la plaisance atone. Mais le vent a tourné depuis et le groupe vendéen fondé en 1884 dispose, au sortir de la crise sanitaire, d’une visibilité exceptionnelle sur son activité et ses résultats.

Profitant de l’attrait retrouvé des consommateurs pour les loisirs et le renouvellement des flottes des loueurs de bateaux, le carnet de commandes de Bénéteau est confortablement garni. «Il sécurise l’objectif de chiffre d’affaires fixé par le groupe pour 2023 et garantit déjà des revenus pour l’exercice 2024», observe Arnaud Despre, analyste chez Portzamparc. «Le taux d’annulation des commandes dans le secteur est proche de zéro et Bénéteau dispose de l’outil industriel taillé pour cette demande», poursuit-il.

Pour cette année, les dirigeants de Bénéteau visent un chiffre d’affaires supérieur à 1,66 milliard d’euros, en amélioration de plus de 10% sur un an. En 2022, les ventes ont affiché une croissance de 22,9% par rapport à 2021, bénéficiant aussi en fin de période de l’atténuation des difficultés d’approvisionnement. Au cours du dernier exercice, les ventes de bateaux, sous les marques Jeanneau, Lagoon ou Delphia, ont contribué à hauteur de 82,9% au chiffre d’affaires de 1,51 milliard d’euros, tandis que la division Habitat, dédiée aux résidences mobiles et de plein air, a représenté 17,1% de l’activité.

Mercredi, après la clôture de la Bourse de Paris, le groupe dévoilera ses résultats de l’exercice 2022, pour lequel il anticipe un résultat opérationnel courant supérieur à 125 millions d’euros, qui ferait ressortir une marge d’au moins 8,3%, en amélioration de 50 points de base sur un an. De son côté, Oddo BHF table sur une marge opérationnelle courante de 9,3% pour l’exercice 2022 de Bénéteau, saluant sa «bonne gestion de l’inflation».

Une valorisation «à la cale»

D’une manière générale, les analystes apprécient le modèle économique de Bénéteau, selon lequel la croissance des ventes coïncide mécaniquement avec une augmentation de la rentabilité. «Dans une industrie du nautisme qui permet d’importantes synergies car étant très peu capitalistique, Bénéteau parvient à diminuer rapidement ses coûts fixes à mesure que les commandes arrivent», explique Arnaud Despre. «Aussi, les marges de Bénéteau pourraient profiter d’un effet d’aubaine, car le prix de ses livraisons pour 2024 sont fixes et déjà entérinés, alors que ses coûts de production vont probablement se réduire un peu plus d’ici-là avec l’apaisement des tensions inflationnistes», ajoute l’analyste.

Dans ce contexte, les six analystes qui suivent Bénéteau recommandent tous d’acheter l’action depuis juillet 2022, selon FactSet. Ce plébiscite, la valeur le doit également à sa valorisation «très modérée» au regard du potentiel d’amélioration des marges, souligne Oddo BHF. Au cours actuel, le titre s'échange selon un ratio valeur d’entreprise sur résultat opérationnel courant moyen de 6,6 calculé pour 2023, contre un multiple supérieur à 10 sur une base historique.

«Le marché applique injustement à Bénéteau une valorisation de haut de cycle», constate Arnaud Despre. Or, la dynamique commerciale du secteur ne s’essouffle pas, alors que toute l’industrie a témoigné de l’engouement des clients lors des salons nautiques de cet hiver. «Entamé en 2015, le cycle actuel ne devrait pas durer sept à huit années comme les précédents, mais plutôt autour de dix ans», assure un autre analyste, basé à Paris.

L’objectif de cours moyen des analystes pour l’action Bénéteau se situe à 20,81 euros et s’avère supérieur de plus de 30% au cours de Bourse actuel. Fort de ces multiples vents porteurs et de son arrimage au SBF 120, Bénéteau pourrait réaliser ce potentiel en séduisant un éventail plus large d’investisseurs.