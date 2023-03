TotalEnergies démine le cas Adani avant ses résultats annuels

La tempête continue à faire tanguer le conglomérat indien dont le vaisseau amiral Adani Enterprises abandonne désormais 54% depuis la publication du rapport de l’activiste Hindernburg Research le 24 janvier dernier. A tel point que TotalEnergies a fini par réagir. Le français qui est un des principaux partenaires occidentaux du groupe du milliardaire Gautam Adani a confirmé vendredi la position qu’il avait communiquée à L’Agefi quelques jours plus tôt. A savoir que ses investissements dans des entreprises Adani ont été faits «en respect des lois applicables» et après avoir mené des «due diligence (…) jugées satisfaisantes».

Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné a aussi relativisé l’ampleur de son exposition au conglomérat indien. L’ensemble de ses participations sont valorisées «seulement» 3,1 milliards de dollars dans ses comptes au 31 décembre 2022, soit 2,4% de la totalité de ses capitaux employés. La flambée boursière passée des sociétés Adani Green Energy et Adani Total Gas, particulièrement marquée sur 2020-2022, n’a pas été prise en compte en raison de la méthode comptable appliquée dite de «mise en équivalence». TotalEnergies détient actuellement 19,75% d’Adani Green Energy, contre 20% à fin 2021, et 37,4% d’Adani Total Gas.

Un investissement en suspens

Le pétrolier a par ailleurs indiqué que l’ensemble de ses participations dans des entités du groupe indien avait représenté un résultat opérationnel net de 180 millions de dollars. Une goutte d’eau par rapport aux 36 milliards de dollars de profit net ajusté que le groupe pourrait, selon un consensus compilé par Factset, dévoiler le 8 février prochain à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Même aprèsleur chute fulgurante, qui excède 50% en dix jours, Adani Green Energy et Adani Total Gas sont encore valorisés respectivement 18,1 milliards et 21,8 milliards de dollars en Bourse. A ce prix, les participations de TotalEnergies vaudraient plus de 11 milliards de dollars. Une incertitude subsiste toutefois sur le sort d’un investissement annoncé en juin dernier et visant à prendre 25% d’une nouvelle entité d’Adani dédiée à l’hydrogène vert. A ce stade, TotalEnergies se contente d’indiquer que la transaction n’a pas encore été finalisée. Le sujet, comme celui plus global de l’avenir des partenariats avec Adani, sera sans doute abordé par Patrick Pouyanné mercredi prochain.