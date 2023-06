ThyssenKrupp joue la prudence pour la valorisation de sa filiale Nucera

Les modalités de l’introduction en Bourse (IPO) de Nucera sont désormais connues. Dix jours après avoir réactivé cette opération longtemps différée en raison du conflit russo-ukrainien, ses deux actionnaires, le conglomérat industriel allemand ThyssenKrupp et le groupe italien De Nora, ont dévoilé vendredi une fourchette de prix indicative comprise entre 19 euros et 21,50 euros par action pour la mise en Bourse à Francfort de leur coentreprise dans l’hydrogène. Ce qui implique une valorisation initiale de 2,4 milliards à 2,7 milliards d’euros.

La taille globale de l’opération portera sur 30,26 millions d’actions ordinaires. Sur ce volume total, 26,3 millions proviendront de l’émission d’actions nouvelles Nucera, «ce qui devrait générer un produit brut de 500 millions à 566 millions d’euros et servira à financer la croissance de l’activité», précise l’entreprise. Le solde émanera d’une vente de 3,95 millions de titres appartenant à ses actionnaires en cas d’exercice de la clause de surallocation, pour un montant maximal de 85 millions d’euros. A l’issue de la période de souscription prévue entre le 26 juin et le 5 juillet, la cotation des actions Nucera débutera le 7 juillet.

Si la levée de fonds visée par Nucera est conforme à la fourchette de 500 millions à 600 millions d’euros indiquée en janvier 2022, sa capitalisation boursière ressortira inférieure au plancher de 3 milliards d’euros attendu par les analystes. Il reste à voir si cette cotation nouvelle permettra de stimuler un marché européen des introductions en Bourse très morose. Les 3,3 milliards d’euros levés par ce biais dans la région depuis le 1er janvier 2023 reflètent une baisse de 44% par rapport à la même période de 2022, selon des données compilées par Bloomberg.

«Nous pensons que ThyssenKrupp Nucera, qui dispose d’un modèle économique attrayant et d’une technologie permettant de produire l’hydrogène vert à grande échelle, est désormais prêt pour lancer son IPO», a déclaré Werner Ponikwar, président du directoire, cité dans le communiqué. Deux grands investisseurs, le fonds souverain saoudien PIF et BNP Paribas Asset Management, se sont engagés à participer à l’offre pour un montant respectif de 163 millions et 85 millions d’euros.

Une forte demande pour l’électrolyse alcaline de l’eau

La semaine dernière, Nucera a annoncé avoir remporté en Amérique du Nord un nouveau contrat de capacité de production d’hydrogène vert obtenu à partir de l’électrolyse alcaline de l’eau. L’entreprise, qui n’a pas dévoilé le nom de son client, a jusqu’à présent obtenu des contrats de réservation pour une capacité électrolytique dépassant 3 gigawatts. Les deux tiers de cette capacité proviendront d’un projet d’usine à hydrogène vert initié par Air Products et Acwa Power en Arabie saoudite.

Concernant la politique de cession d’actifs de ThyssenKrupp, le syndicat allemand IG Metall juge que le groupe devrait envisager la vente de sa division TKMS, qui construit des navires de guerre, à des investisseurs industriels et pas seulement à des acteurs du capital-investissement.

Soulignant la nécessitié de protéger les emplois et les sites de production, IG Metall s’est prononcé contre un démantèlement de TKMS et a rappelé que toute cession totale ou partielle de cette activité ne pourrait intervenir qu’avec l’accord des représentants des salariés. De son côté, le magazine allemand Der Spiegel a rapporté vendredi que l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky étudierait, via sa holding EPH, une prise de participation dans les activités sidérurgiques du conglomérat. L’action ThyssenKrupp a clôturé la séance sur un gain de 2,2% à 7 euros.