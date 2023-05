Thierry de La Tour d’Artaise prend la tête du Haut comité de gouvernement d’entreprise

L’Afep et le Medef viennent d’annoncent la nomination de Thierry de la Tour d’Artaise à la présidence du Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE). Il remplacera Patricia Barbizet, en poste depuis 2018, à compter du 1er juillet 2023. Cette dernière succèdera à cette même date à Laurent Burelle à la tête de l’Afep.

Agé de 68 ans, Thierry de La Tour, a été PDG du Groupe SEB de 2000 à 2022. Depuis le 1er juillet 2022, il est président du conseil d’administration du groupe de petit équipement domestique. Il est nommé pour une durée de trois ans, mandat renouvelable une seule fois. Par cette nomination, il entre au HCGE, composé de huit autres membres : Jean-Luc Bélingard, Sven Boinet, Julie Klein, Sophie L’Hélias, Philippe Lazare, Robert Peugeot, Vincent Strauss et Marie-Laurence Tibi.

Le HCGE est chargé du suivi de l’application du code Afep-Medef. Il s’assure de l’application effective de la règle fondamentale de gouvernement d’entreprise «appliquer ou expliquer» (comply or explain). Chaque année à l’automne, il publie un rapport rendant compte de l’application du code par les sociétés du SBF 120 l’appliquant et faisant état de son activité pendant l’année, notamment sur les saisines et auto-saisines et sur les thématiques étudiées.

