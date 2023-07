Thales se montre plus optimiste sur sa croissance organique

Le groupe de technologies et de défense Thales s’est montré vendredi plus optimiste concernant ses perspectives de croissance cette année, après avoir publié des résultats en forte hausse au premier semestre.

Pour 2023, Thales prévoit désormais une croissance organique de 5% à 7%, et non plus de 4% à 7%, ce qui correspond à un chiffre d’affaires compris entre 17,9 milliards et 18,2 milliards d’euros.

En parallèle, le groupe vise toujours une marge opérationnelle (Ebit) de 11,5% à 11,8% cette année.

Thales a livré ces projections après avoir enregistré une progression à deux chiffres de ses résultats semestriels. Pour les six premiers mois de 2023, le groupe a dégagé un bénéfice net part du groupe de 649 millions d’euros, contre 566 millions d’euros lors du premier semestre 2022, soit une hausse de 15%.

Le résultat opérationnel (Ebit) s’est inscrit à 993 millions d’euros, en progression de 13,1% sur un an en données organiques. La marge correspondante a atteint un niveau record de 11,4%, contre 10,8% lors de la même période de 2022.

Aéronautique civile et sécurité numérique

Le chiffre d’affaires de Thales a grimpé de 7,7% en données organiques, à 8,72 milliards d’euros. La croissance est «tirée par la poursuite de la reprise des activités dans l’aéronautique civile et la bonne performance du secteur identité & sécurité numériques», a commenté Patrice Caine, le président-directeur général de Thales, cité un communiqué.

En outre, Thales a fait état de prises de commandes de 8,56 milliards d’euros pour les six premiers mois de l’année, en baisse de 23% par rapport à la même période de 2022 en données organiques. Ce repli s’explique par «l’enregistrement, au premier semestre 2022, du contrat majeur lié à la fourniture du Rafale aux Emirats Arabes Unis», a souligné le groupe, en assurant bénéficier d’une «très bonne dynamique commerciale».

Le groupe a généré un flux de trésorerie disponible opérationnel de 99 millions d’euros, contre 820 millions d’euros lors du premier semestre 2022.

Selon le consensus disponible sur le site Internet de Thales, les analystes prévoyaient en moyenne un flux de trésorerie disponible opérationnel de 85 millions d’euros, des prises de commandes de 8,49 milliards d’euros, un chiffre d’affaires de 8,64 milliards d’euros, un Ebit de 980 millions d’euros et une marge d’Ebit de 11,3%.