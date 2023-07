Tesla renforce son leadership nord-américain dans les bornes de recharge

La technologie de recharge électrique rapide développée par Tesla outre-Atlantique fait de plus en plus d’adeptes. Durant la semaine écoulée, trois constructeurs automobiles européens, Volvo, Polestar et Volkswagen, se sont rapprochés du constructeur américain en vue d’adopter son connecteur de charge NACS («North American Charging Standard»).

Ils rejoignent ainsi Ford, General Motors et Rivian Automotive, qui ont déjà conclu un accord avec le groupe contrôlé par Elon Musk. Ces annonces conforteront l’avance prise par Tesla, qui dispose actuellement de 12.000 bornes de recharge NACS («superchargeurs») en Amérique du Nord. La technologie concurrente, nommée CCS («Combined Charging System»), propose une infrastructure de recharge jugée moins fiable et moins facile à utiliser, en raison notamment de connecteurs plus massifs.

Le groupe suédois Volvo Cars, majoritairement contrôlé par le chinois Geely, est le premier constructeur étranger à avoir sauté le pas, mardi dernier, en annonçant que ses clients recevraient dès le premier semestre 2024 un adaptateur NACS pour brancher et recharger leurs véhicules aux bornes de Tesla au Canada, aux Etats-Unis ainsi qu’au Mexique. L’emplacement de ces bornes sera également ajouté dans l’application de Volvo Cars. En 2025, un port de recharge compatible sera directement intégré dans la conception des futurs modèles électriques du groupe suédois, supprimant ainsi le besoin d’un adaptateur NACS. Volvo prévoit néanmoins d’offrir aux clients qui le désirent un adaptateur CCS pour leur permettre d’utiliser les autres bornes de recharge à courant continu dans cette région.

Electrify America ouvre des pourparlers avec Tesla

«Dans le cadre de notre démarche vers une motorisation entièrement électrique d’ici à 2030, nous souhaitons simplifier au maximum la vie quotidienne de nos clients», a expliqué Jim Rowan, le directeur général de Volvo Cars, ajoutant que cette décision devrait permettre d’accélérer l’adoption de ce type de véhicules. Dans son sillage, le spécialiste britannique des voitures électriques haut de gamme Polestar, coentreprise entre Volvo et Geely, a indiqué qu’il adopterait aussi le système NACS pour recharger ses futurs véhicules aux Etats-Unis et au Canada, selon des modalités similaires à celles de l’accord conclu entre Tesla et Volvo.

La principale surprise provient d’Electrify America, filiale américaine du réseau de recharge de Volkswagen, qui a annoncé, jeudi, l’ouverture de pourparlers avec Tesla en vue de rendre les bornes de recharge NACS utilisables par les clients nord-américains du groupe allemand à partir de 2025. «Nous saluons l’accès à une infrastructure de recharge supplémentaire pour nos clients nord-américains», a déclaré Michael Steiner, responsable du développement du groupe basé à Wolfsburg. Ce dernier était jusqu’à présent, avec le sud-coréen Hyundai Motor, l’un des plus importants promoteurs de la technologie CCS, qui sera néanmoins toujours prise en charge par Electrify America.

SAE International accélère ses travaux de normalisation

Ces ralliements successifs augmentent les chances de voir la technologie de Tesla s’imposer comme la principale norme de recharge en Amérique du Nord.

Aux Etats-Unis, ses «superchargeurs» représentent à l’heure actuelle 60% du parc installé. A cet égard, SAE International, organisme américain de standardisation qui regroupe plus de 84.000 membres, a fait savoir qu’il allait accélérer ses travaux en vue de faire du NACS une norme officielle dans un délai maximal de six mois. L’objectif est de garantir la fiabilité et les performances du connecteur de Tesla sur une grande variété de véhicules fabriqués par d’autres constructeurs. «La normalisation du connecteur NACS offrira aux constructeurs et aux fournisseurs une certitude, un choix élargi, une fiabilité et une commodité», a déclaré, mardi dans un communiqué, Frank Menchaca, le président de Sustainable Mobility Solutions, une branche innovation de Fullsight, société affiliée à SAE.

Cette décision n’aura pas d’incidence sur le soutien financier apporté par l’administration de Joe Biden en faveur du développement d’un réseau de recharge sur l’ensemble du territoire américain. Le programme «National Electric Vehicle Infrastructure», qui prévoit des subventions atteignant 7,5 milliards de dollars, s’adresse à la fois aux connecteurs CCS et NACS.

Pour Peter Rawlinson, directeur général de Lucid Group et ex-ingénieur en chef chez Tesla, la principale incertitude porte sur l’interopérabilité et le caractère véritablement ouvert de la technologie NACS, car ce facteur conditionne l’accès à des données sensibles portant sur les cartes de crédit des clients ou sur la gestion du cycle de chargement des batteries automobiles. Le dirigeant n’exclut cependant pas d’adopter la technologie de Tesla si les conditions proposées lui semblent satisfaisantes.

Un volume record de livraisons trimestrielles

Selon une récente étude de la banque américaine Piper Sandler, les redevances qui seront versées à Tesla par les autres constructeurs de véhicules électriques pourraient lui rapporter jusqu’à 3 milliards de dollars par an à l’horizon 2030.

Ce leadership technologique contribue par ailleurs à soutenir l’activité de Tesla, qui a annoncé, dimanche, un nombre record de livraisons trimestrielles. Sur la période d’avril à juin 2023, le groupe a livré 466.140 véhicules et en a produit 479.700. Au deuxième trimestre 2022, il avait livré 254.695 véhicules, et les analystes tablaient en moyenne sur 445.000 livraisons pour le trimestre écoulé. Il s’agit du cinquième trimestre d’affilée pour lequel Tesla a déclaré avoir produit plus de véhicules qu’il n’en a livré. Le constructeur, qui compte vendre au moins 1,8 million de véhicules cette année à l’échelle mondiale, contre un peu plus de 1,3 million d’unités livrées en 2022, publiera ses comptes trimestriels le 19 juillet après la clôture de Wall Street. L’action gagnait près de 7% lundi à l’ouverture sur le Nasdaq.