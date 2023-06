Tereos continue de profiter de la hausse des prix du sucre

Résultats opérationnels record pour Tereos ! La coopérative sucrière invoque les premiers fruits de sa stratégie de relance, mais a aussi profité à plein de la hausse des prix du sucre et de l’éthanol. Sur son exercice clos fin mars 2023, Tereos a enregistré une progression de 29% de son chiffre d’affaires à 6,6 milliards d’euros, pour un Ebitda de 1,1 milliard (+62%) et un résultat opérationnel récurrent de 664 millions (+119%). Soit une marge opérationnelle de 10,1% contre 5,9% un an plus tôt. La meilleure performance revient à la division amidons, produits sucrants et renouvelables (38% des ventes du groupe), dont l’Ebitda a bondi de 165% à 405 millions d’euros, grâce à la hausse des prix et à l’optimisation des productions.

En revanche, le bénéfice net recule de 6% à 161 millions, affecté par 252 millions de dépréciations d’actifs, dont 100 millions d’euros liés aux restructurations de l’outil industriel en Europe (arrêt de la sucrerie d’Escaudœuvres et de la distillerie de Morains et cession de l’amidonnerie d’Haussimont) et 150 millions au Brésil, essentiellement des dépréciations de survaleurs.

L’exercice 2023-2024 démarre bien. La cinquième année consécutive de déficit de production de sucre mondial qui arrive, sans réserve de production additionnelle, et avec une demande résiliente (hausse de 1% à 2% chaque année) continuera à tirer les prix vers le haut. En Europe de l’Ouest, les surfaces de production diminuent, les rendements sont incertains, avec les retards des semis et les risques de jaunisse de la betterave, et la demande reste résiliente. Aussi, les niveaux de prix devraient être supérieurs à ceux de 2022-2023. Sur les amidons, Tereos anticipe un ralentissement de la demande sur son premier trimestre, mais avec un maintien des niveaux de marges.

Le BFR flambe

A lire aussi:

Avec une dette nette totale de 2,7 milliards d’euros, le ratio de levier est tombé à 2,4 fois fin mars 2023, contre 3,5 fois un an plus tôt et 6,1 fois fin mars 2020. Initialement, le groupe visait les 2 milliards de dette à fin mars 2024, mais ce niveau sera dépassé en raison du besoin en fonds de roulement (BFR). Si Tereos peut se targuer d’avoir atteint avec un an d’avance son objectif de dette structurelle, en baisse de 400 millions en un an à 1,28 milliard d’euros, le BFR a doublé sur cette même période à plus de 1,4 milliard. Bien qu’en doublement à 427 millions d’euros, le cash-flow opérationnel après investissements ne suffit pas à absorber la flambée du BFR. Or, celui-ci va rester structurellement haut, notamment en raison des appels de marge liés à la forte volatilité des prix du gaz, prévient Gwenaël Elies, directeur financier de Tereos. Néanmoins, il table sur un niveau de BFR stable à fin mars 2024.

Après sa crise de 2020, Tereos «vit une gouvernance apaisée et sereine, avec des fondamentaux repensés pour une dynamique de croissance», se félicite Gérard Clay, président du conseil d’administration. Le groupe a abandonné sa stratégie de volumes, pour une stratégie de valeur et de désendettement. Il commence à réfléchir à son prochain plan stratégique, fondé sur les besoins de ses clients.

Dans le cadre de son programme de décarbonation, Tereos va investir 500 millions d’euros sur huit ans. Avec un objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2032, par rapport à 2022-2023, et zéro émission nette d’ici à 2050. Parallèlement, 150 millions d’euros sur six ans seront consacrés aux investissements industriels en Europe, surtout dans les sucreries françaises.