Tereos cède sa sucrerie d’Escaudœuvres au groupe de frites belge Agristo

Du sucre à la frite ! Lundi, à Escaudœuvres (Nord), Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie, a annoncé la signature officielle de la cession du terrain de Tereos au groupe belge Agristo, qui produit des pommes de terre surgelées, notamment sous formes de frites, pour les marques distributeurs et la restauration rapide. «Cette vente, intervenant six mois après l’annonce de fermeture du site, permettra de relancer une activité industrielle agroalimentaire sur site», précisait l’agenda du ministère. Contacté par L’Agefi, Tereos s’est refusé à dévoiler les termes financiers de l’opération.

En mars dernier, Tereos avait annoncé la fermeture de cette sucrerie historique, tout en lançant la recherche d’un partenaire industriel. Le groupe sucrier avait alors mis en avant un «projet de redimensionnement de l’empreinte industrielle pour sauvegarder sa compétitivité». Il rappelait que depuis la fin des quotas sucriers en 2017, le site d’Escaudœuvres enregistre une baisse de volumes de betteraves engagés, principalement pour des raisons agronomiques (rotation culturale, sécheresse, jaunisse). En cinq ans, les surfaces betteravières des coopérateurs de Tereos ont baissé de 20%. En mars, il estimait la durée de campagne 2023/2024 entre 25 et 45 jours en fonction des rendements, contre une durée moyenne de 110 jours.

Malgré les 62 millions d’euros investis sur les cinq dernières années, le sucrier a alors annoncé un plan de suppression de 123 postes, lié à l’arrêt de l’activité sucrière. Tereos a signé un plan de sauvegarde de l’emploi, adopté à l’unanimité, a souligné lundi Roland Lescure. Un reclassement au sein du groupe a été proposé à tous les salariés concernés. En revanche, Tereos conserve les 40 postes (dont 10 d’intérimaires) de ses activités logistiques, de support et du service agricole sur le site d’Escaudoeuvres.

Démarrage en 2027

Agristo reprendra l’usine d’Escaudœuvres, non plus pour transformer de la betterave en sucre, mais de la pomme de terre en produits surgelés. La France est le deuxième marché d’Agristo, qui compte déjà trois usines en Belgique, une en Inde, et va donc ouvrir son cinquième site industriel à Escaudœuvres. Bonne nouvelle pour le Cambrésis, Agristo va investir 350 millions d’euros pour construire une usine flambant neuve, et va créer 350 emplois sur ce site d’ici à 2027. Sans compter les débouchés offerts pour les producteurs locaux de pommes de terre. Sur France Bleu Nord, Roland Lescure rappelle aussi les trois raisons du choix d’Agristo : la matière première – l’usine va utiliser des pommes de terre locales, dans un rayon de 150 km autour du site –, la qualité de la main d’œuvre française, et les infrastructures, avec la perspective du canal Seine-Nord.

Concrètement, le démontage de l’usine existante et la préparation du terrain pourrait commencer dès cette année, la construction pourrait débuter en 2025 et la production devrait démarrer au cours du second semestre 2027.