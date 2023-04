Teleperformance devra revoir la rémunération de ses dirigeants

Trop c’est trop ! Les actionnaires de Teleperformance ont manifesté leur mécontentement face au niveau de rémunération des dirigeants du gestionnaire de centres d’appels. Ils n’ont approuvé qu’à 74,6% la rémunération 2022 du PDG Daniel Julien, et qu’à 76,8% celle du directeur général délégué Olivier Rigaudy.

Or, une résolution soutenue à moins de 80% est considérée comme contestée, et nécessite des explications et des adaptations avant la prochaine assemblée générale. D’autant que les investisseurs sont plus bien sévères que l’an dernier, où les rémunérations de Daniel Julien et d’Olivier Rigaudy avaient été approuvées respectivement à 85,6% et 88%. Au titre de 2022, Daniel Julien s’est vu attribuer 19,7 millions d’euros, dont 14,7 millions d’euros d’actions de performance. De quoi lui permettre de se maintenir sur le podium des plus hautes rémunérations des dirigeants du SBF 120. Pour sa part, Olivier Rigaudy a droit à 7,7 millions d’euros, dont 6,4 millions d’actions de performance.

Des approbations loin du plébiscite

Les actionnaires ne sont pas non plus satisfaits des politiques de rémunération de ces deux dirigeants, avec seulement 80,1% d’approbation pour l’un et l’autre, contre 91% et 92% l’an dernier. Les temps changent… Et pourtant, le conseil d’administration de Teleperformance a relevé le niveau d’exigences des objectifs à atteindre cette année et a introduit de nouveaux critères RSE.

Parmi les autres résolutions un peu chahutées, le renouvellement pour un mandat de deux ans de Jean Guez, 77 ans et plus de 13 ans d’ancienneté, n’a obtenu que 82% de votes favorables. Du côté des commissaires aux comptes, PwC fait son arrivée en fanfare à 99,96% pour un mandat de six exercices, tandis que Deloitte n’obtient que 84,7% pour son renouvellement pour la même durée.