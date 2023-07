Sycomore AM et Axa IM fédèrent un engagement auprès des techs sur la santé mentale

Pas de trêve estivale pour les gestions engagées. Une coalition de 27 investisseurs internationaux, pesant ensemble 2.117 milliards de dollars d’actifs sous gestion, menée par Sycomore Asset Management et Axa Investment Managers, annonce, mardi, le lancement d’une campagne d’engagement afin de diminuer les impacts nocifs de la technologie sur la santé mentale et le bien-être de ses utilisateurs.

Des engagements «sur les droits numériques, la reconnaissance faciale et l’éthique de l’IA ont déjà été initiés, rappelle à L’Agefi Marie Vallaeys, analyste ESG chez Sycomore AM et coprésidente de la coalition. Parallèlement, l’environnement réglementaire autour de la technologie, de la santé mentale et du bien-être est en plein essor. Néanmoins, la santé mentale est encore très peu traitée par les entreprises, et elles ne répondent pas à nos questions sur ce sujet». Or, beaucoup de rapports évoquent les troubles du langage, de la concentration ou du sommeil liés à certaines technologies, précise la coalition. En Europe, le Digital Services Act (DSA) couvre la santé physique et mentale et la protection des mineurs. Aux Etats-Unis, comme en Chine, des réglementations encadrent l’usage des réseaux sociaux. Cette régulation «est encore naissante, mais va se développer, prévient Théo Kotula, analyste ESG chez Axa IM et coprésident de la coalition. Nous voulons accompagner les entreprises pour qu’elles anticipent au mieux ces futures obligations».

Faire prendre conscience aux entreprises

En effet, l’objectif initial de cet engagement «est de faire prendre conscience aux entreprises des effets néfastes potentiels de leurs produits et services sur la santé mentale et le bien-être de l’utilisateur final, afin de définir une politique claire, avec des actions adaptées à chaque enjeu», poursuit Théo Kotula, reconnaissant la difficulté à quantifier ces risques.

Pour aider les entreprises, la coalition leur propose d’autres points d’attention. Notamment assurer la sécurité des enfants en ligne, en se fixant des objectifs et en communiquant sur les progrès accomplis. Ou encore développer un dispositif signalant les contenus préjudiciables en ligne, coopérer avec les autorités pour dénoncer les abus, et nouer des partenariats en matière de sécurité en ligne.

Ce collectif d’investisseurs invite aussi les entreprises à définir des objectifs à court et moyen terme, au moins qualitatifs, pour permettre aux actionnaires de suivre les améliorations réalisées. Elles devront aussi faire preuve de transparence sur le contrôle de leurs contenus et soutenir les initiatives pédagogiques en matière de sécurité en ligne.

Lister les bonnes pratiques du secteur permettra d’avancer. Par exemple, «une entreprise nordique de streaming a mis en place des comptes spécifiques pour les enfants, qui promeuvent le visionnage actif et qui nécessitent d’être relancés par les parents toutes les trente minutes», explique Marie Vallaeys.

Un premier bilan sera fait à l’automne

«Nous sommes en train d’adresser une lettre d’engagement aux 15 sociétés ciblées, avec pour chacune d’entre elles un ou deux investisseurs de la coalition, qui suivront en particulier une société et seront en charge d’amorcer la discussion», précise Théo Kotula. «Pour assurer un dialogue serein, nous ne dévoilons pas les noms de ces sociétés, ajoute Marie Vallaeys. L’univers concerné va bien au-delà des Gafam et des réseaux sociaux, et concerne aussi les télécoms, les producteurs de smartphones, l’edtech, les éditeurs de logiciels, de jeux vidéo et de visioconférences.» La coalition fera un premier point à l’automne sur les retours – ou non – des entreprises visées, puis de manière périodique pour signaler les avancées obtenues.

Parmi les 27 signataires figurent d’autres acteurs français, comme Amiral Gestion, Dorval AM, La Financière de l’Echiquier, La Française AM ou Ofi Invest AM. «Naturellement, la porte reste ouverte à d’autres investisseurs, y compris les grandes maisons, poursuit Théo Kotula. De nombreux gestionnaires d’actifs nous disent que le sujet est pertinent mais insuffisamment adressé aux entreprises.» La coalition va promouvoir cette initiative au sein de groupes de place d’investissement responsable, comme le FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) ou les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), conclut Marie Vallaeys.