STMicro et Soitec sont parasités par la versatilité du marché des puces

Jeudi noir pour STMicroelectronics et Soitec. Les actions des deux fleurons français du secteur des semi-conducteurs accusent les deux plus forts replis de l’indice SBF 120, les investisseurs s’inquiétant de la faiblesse de la demande mondiale de puces électroniques.

Alors même que leurs performances financières ont dépassé les prévisions des analystes au cours des trois premiers mois de 2023, STMicroelectronics et Soitec voient leur cours de Bourse s’effondrer de 10,4% et 15% respectivement. Les investisseurs s’attardent davantage sur les perspectives, peu engageantes, des deux entreprises que sur leurs résultats passés.

Mercredi soir, Soitec qui n’avait pas caché ses craintes début avril a prévenu s’attendre à un repli organique de 15% sur un an de son chiffre d’affaires au premier semestre de l’exercice qui s’achèvera fin mars 2024, en raison du ralentissement des ventes de smartphones.

Craintes sur les stocks

Très soutenue pendant la crise sanitaire, la demande pour les équipements électroniques s’est essoufflée et se trouve désormais contrainte par le niveau élevé des prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que par la remontée des taux d’intérêt à l'échelle mondiale. Selon Oddo BHF, le marché mondial des smartphones a chuté de 22% l’an passé, et ce n’est peut-être qu’un début.

«Nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du marché des smartphones», a commenté Pierre Barnabé, le directeur général de Soitec, cité dans un communiqué.

Mauvaise nouvelle : ce message alarmant est repris par Samsung. Le géant sud-coréen des puces électroniques a averti ce mois-ci qu’il allait réduire de manière «significative» sa production de puces mémoire, afin de s’attaquer au problème du sur-approvisionnement. Son bénéfice net, révélé jeudi, a chuté de 86,1% au premier trimestre par rapport à la période correspondante de 2022 et de 93,4% par rapport au trimestre précédent.

Les perspectives s’assombrissent en Chine

Malheureusement, le marché des smartphones n’est pas le seul à battre de l’aile. La demande pour les puces électroniques à destination du secteur automobile subit un coup de frein, a averti la semaine dernière Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Mercredi soir, Wolfspeed, spécialiste américain des composants en carbure de silicium, prisés par l’industrie automobile, a lui aussi présenté un objectif de chiffre d’affaires inférieur aux anticipations des analystes pour le trimestre en cours.

«Ce qui ne fait pas les affaires de STMicroelectronics», souligne la Société Générale, en dépit de la révision en hausse de ses objectifs pour 2023. Pour le fabricant franco-italien, le revirement est spectaculaire après un début d’année marqué par un discours confiant. Pour l’ensemble de l’exercice en cours, ses dirigeants prévoient désormais un chiffre d’affaires compris entre 17 milliards et 17,8 milliards de dollars. Précédemment, ils s’attendaient à des revenus situés entre 16,98 milliards et 17,8 milliards de dollars cette année. A 17,4 milliards de dollars, le milieu de cette nouvelle fourchette d’objectifs est supérieur de 1,1% aux prévisions des analystes, observe JPMorgan.

Cependant, «le resserrement vers le haut de l’objectif de chiffre d’affaires de STMicroelectronics pour 2023 ne reflète en rien l'état actuel de la demande, car les ventes que le groupe va réaliser cette année correspondent en fait à la livraison de commandes passées il y a des mois», tempère un analyste basé à Paris. «D’ailleurs, les dirigeants ont plutôt éludé les questions relatives au niveau de la demande lors de la conférence organisée jeudi avec la communauté financière, ce qui n’est jamais bon signe», poursuit cet intermédiaire financier qui alerte aussi sur un assombrissement des perspectives en Chine.

Pour des raisons géopolitiques notamment, la Chine doit décarboner son industrie, ses bâtiments et son parc automobile. Pour y parvenir, le gouvernement chinois «nationalise» le verdissement de son économie en subventionnant ses propres fabricants de microcontrôleurs et de composants électroniques de puissance, qui participent à l'électrification de l’automobile et à l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’industrie.

«Cette initiative constitue un risque majeur pour les spécialistes européens des semi-conducteurs, dont les produits sont facilement substituables», souligne un expert du secteur. Selon les différentes estimations, la Chine représente à ce jour 25% à 35% de la demande mondiale de puces électroniques.