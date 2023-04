Stellantis parachève sa nouvelle organisation dans le financement automobile en Europe

Le groupe automobile Stellantis a annoncé mardi la finalisation de nouvelles coentreprises dans le financement automobile en Europe, qui doivent lui permettre de gagner en efficacité et de se renforcer sur le marché de location longue durée.

Dans cette nouvelle organisation, le groupe ne compte plus que deux entités de financement par pays, au lieu de cinq. La première, dénommée Stellantis Financial Services, propose des solutions de financement aux entreprises et aux particuliers, comprenant notamment le crédit automobile classique et la location avec option d’achat (LOA). Elle remplace Banque PSA Finance. La seconde, dénommée Leasys, s’adresse plus particulièrement aux entreprises et propose des solutions de location longue durée (LLD).

Le groupe issu de la fusion entre Fiat-Chrysler et PSA avait annoncé à la fin 2021 le lancement de discussions avec ses trois partenaires bancaires en Europe en vue de réorganiser leurs partenariats, en passant d’une logique par marque à une organisation par pays et par activité.

Stellantis Financial Services a réparti ses marchés entre BNP Paribas Personal Finance et Santander Consumer Finance, à travers deux coentreprises détenues à 50/50. La branche de crédit à la consommation de la banque française se voit confier l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni, tandis que sa concurrente espagnole couvrira la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas.

A la poursuite d’ALD

Sur le marché de la LLD, Stellantis s’est associé à Crédit Agricole Consumer Finance (CACF). Leur coentreprise, également détenue à 50/50, entend devenir un «leader européen» avec un objectif d’un million de véhicules sous location en 2026 contre environ 800.000 aujourd’hui.

Elle resterait toutefois loin derrière le groupe issu de la prochaine fusion entre le français ALD, filiale de Société Générale, et le néerlandais LeasePlan, qui rassemblerait 3,5 millions de véhicules. Stellantis et Crédit Agricole prévoient de racheter à ALD et LeasePlan leurs activités au Luxembourg et au Portugal dans le cadre des cessions imposées par la Commission européenne.

Fusion des systèmes informatiques

La refonte des services financiers de Stellantis en Europe permettra au groupe de mieux servir ses clients et de gagner en efficacité, a souligné Philippe de Rovira, ‘chief affiliates officer’ de Stellantis, responsable du financement des ventes, des véhicules d’occasion et du réseau concessionnaire, lors d’une conférence téléphonique.

Stellantis Financial Services et Leasys serviront toutes les marques de Stellantis en Europe, ce qui n'était pas le cas des coentreprises financières précédentes, et pourront s’appuyer sur le réseau de ces marques pour capter de nouveaux clients, notamment les petites et moyennes entreprises. En outre, la réorganisation s’accompagnera d’une fusion des systèmes informatiques, qui passeront de sept à deux, ce qui devrait accélérer le déploiement des offres de financement et générer des économies, a-t-il indiqué.

«Nous avons toutes les cartes en main pour concurrencer les principaux acteurs du marché et prendre la place qui nous revient», a-t-il souligné.

Cette réorganisation doit également contribuer à l’objectif d’un doublement des revenus de Stellantis dans les services financiers entre 2021 et 2030, même si cette ambition repose avant tout sur le développement de sa «captive» de financement américaine, créée à la fin 2021 suite au rachat de First Investors, a ajouté le dirigeant.

A lire aussi: