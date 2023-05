Stellantis ne parvient pas à rassurer le marché malgré un bon début d’année

Stellantis accuse l’une des plus fortes baisses de l’indice CAC 40 mercredi après la publication de son chiffre d’affaires trimestriel, les investisseurs étant préoccupés par la dynamique commerciale du constructeur automobile dans certaines régions, sa relative prudence pour 2023 et sa gestion des stocks.

Vers 16h30, le titre Stellantis perdait 2,1%, à 14,40 euros.

«Le groupe a signé un premier trimestre de bonne facture, meilleur que prévu, mais quelques incertitudes subsistent quant à la vigueur de la demande notamment et l’empêchent de relever ses objectifs pour 2023», observe un analyste basé à Paris.

Sur la période de janvier à mars, les ventes consolidées du groupe issu de la fusion entre Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles ont augmenté de 7% sur un an, à 1,476 million de véhicules. Cette progression s’explique notamment par «l’atténuation des tensions pour ce qui est de notre approvisionnement en semi-conducteurs», a indiqué Richard Palmer, le directeur financier de Stellantis, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Sur la période, le chiffre d’affaires net du groupe a augmenté de 14%, à 47,2 milliards d’euros.

«Nous avons débuté l’année sur les chapeaux de roues en affichant des livraisons et un chiffre d’affaires robustes dans tous les segments», a commenté Richard Palmer.

Stellantis a réalisé de robustes performances en début d’année, estime aussi JPMorgan, ses revenus ayant dépassé de 3% les prévisions des analystes.

A lire aussi:

Des risques pour la demande

Pour l’exercice en cours, le groupe dirigé par Carlos Tavares prévoit toujours une marge opérationnelle courante d’au moins 10% et un flux de trésorerie disponible industriel «positif». Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions de marché pour 2023 pour toutes les régions. Il s’attend toujours à une progression de 5% des ventes de voitures en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Afrique-Moyen Orient et dans la zone Inde-Asie-Pacifique cette année. Dans le même temps, le marché automobile devrait progresser de 3% en Amérique du Sud et de 2% en Chine en 2023, pronostique l’industriel.

«Le contexte macroéconomique est difficile à appréhender, donc nous pilotons la situation d’une manière relativement prudente», a déclaré Richard Palmer.

«Dans un environnement marqué par la hausse des coûts d’emprunt, la demande de véhicules risque de faiblir et d’accroître un peu plus la concurrence dans le secteur», remarque un gérant.

Dans une note envoyée à ses clients, Bernstein met l’accent sur des trajectoires commerciales qui différent selon les régions. En Amérique du Nord, Stellantis a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 22,77 milliards d’euros, en hausse de 10% sur un an et supérieur de 5,9% aux estimations des analystes. En revanche, Bernstein remarque que les revenus en Europe, bien qu’en hausse de 10% également, à 16,11 milliards d’euros, sont ressortis inférieurs de 5,5% aux anticipations.

A lire aussi:

Des stocks en hausse par rapport à la fin 2022

Stellantis a par ailleurs fait part d’un «retour à la normale» du niveau de ses stocks, un sujet particulièrement scruté par les investisseurs, en précisant qu’il disposait au 31 mars de 1,302 million de véhicules dans ses stocks. Ce volume représente une hausse de 200.000 véhicules par rapport à fin 2022.

«En Amérique du Nord, le niveau de nos stocks est convenable», a affirmé Richard Palmer, mais la situation est plus délicate en Europe. En raison de difficultés d’ordre logistique dans la région, «nous rencontrons plus de difficultés à transformer nos commandes en livraisons puis en parts de marché», a expliqué le dirigeant.

Le marché n’est donc pas complètement rassuré. En Amérique du Nord, Stellantis affiche une durée de stockage de 60 jours, «considérablement plus élevée» que celle de 50 jours observée chez ses concurrents, souligne RBC Capital Markets. Alors que le niveau de la demande demeure «incertain» pour cette année, l’intermédiaire financier attend de Stellantis qu’il améliore la gestion de ses stocks en Amérique du Nord en jouant tant sur sa politique tarifaire que sur sa productivité.

Devant les analystes, Richard Palmer a prévenu s’attendre à une normalisation de la production de Stellantis «au cours de cette année» et a rappelé l’intention du groupe de ne pas baisser ses prix de vente en Amérique du Nord.

«Je suis convaincu que nous pouvons traverser le premier semestre avec un bon équilibre entre maintien des prix et contrôle des coûts de production», a assuré le dirigeant.