Spie Batignolles avance ses pions dans la liaison Lyon-Turin

Une étape importante vient d’être franchie dans le projet emblématique de la liaison Lyon-Turin. Telt, société publique chargée de construire la ligne ferroviaire reliant ces deux villes, a annoncé jeudi avoir attribué au groupe français Spie Batignolles et aux italiens Itinera et Ghella le chantier du tunnel de base du côté italien pour 1,1 milliard d’euros. Spie Batignolles est majoritairement détenu depuis 2003 par ses cadres dirigeants et ses salariés.

Ce chantier, situé «sur un terrain particulièrement complexe», consistera à creuser la section italienne du tunnel du Mont-Cenis sur 25,8 km, a commenté lors d’une conférence de presse à Rome Maurizio Buffalini, directeur général de Telt. Agé de 60 ans, ce dernier a été nommé à ce poste fin juillet pour succéder à Mario Virano, décédé un mois plus tôt à 79 ans. Les travaux, qui dureront sept ans, emploieront 700 personnes. Il s’agit notamment pour les prestataires sélectionnés, dont Itinera est le mandataire, d’excaver le tunnel de base, la galerie d’où descendront les deux tunneliers et les galeries de connexion.

A lire aussi:

Un appel d’offres restant pour les équipements technologiques

Cet appel d’offres était le dernier s’agissant des travaux de creusement du tunnel de part et d’autre de la frontière. Il en reste un autre pour les équipements technologiques, d’une valeur de trois milliards d’euros, qui devrait être adjugé d’ici à 2027. Daniel Bursaux, président de Telt, a salué depuis Paris «un jalon important» dans l’avancement du chantier et «un pas de plus vers la décarbonation des transports au sein d’une Europe mieux connectée».

Lancé en 1991 et co-financé par l’Union européenne, la liaison ferroviaire Lyon-Turin, qui passera par un tunnel traversant les Alpes entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse, en Italie, doit entrer en service en 2032. Le projet vise à réduire le transport de marchandises par camion à travers les Alpes au profit du rail et à diviser par deux le temps de trajet pour les passagers, mettant ainsi Turin à moins de deux heures de Lyon.

Le gouvernement français entend tenir ses engagements

Le chantier se découpe en trois parties : les accès français (150 km), les accès italiens (60 km) et le tunnel de base du Mont-Cenis (57,5 km), qui deviendra le plus long tunnel ferroviaire au monde. La dernière évaluation du coût total du chantier - lequel n’a cessé d’augmenter - a été réalisée en 2012 par la Cour des comptes française, qui le fixait alors à 26 milliards d’euros.

De ce côté-ci des Alpes, le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) a préconisé en avril dernier de repousser le volet français au-delà de 2045 pour privilégier la ligne historique Dijon-Modane. Mais le gouvernement d’Elisabeth Borne semble vouloir tenir ses engagements vis-à-vis de son voisin italien, plus avancé dans les travaux, alors que la déclaration d’utilité publique expirera en 2028. (Avec agences)