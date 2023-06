Solvay précise les modalités de sa future scission

Solvay a présenté vendredi les structures capitalistiques cibles de SpecialtyCo et EssentialCo, les deux sociétés indépendantes qui seront cotées en Bourse après leur scission du groupe de chimie.

En mai 2022, Solvay avait annoncé un projet de scission en deux entités indépendantes, dont les actions seraient admises aux négociations sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris. L’opération envisagée prévoit le regroupement des activités de chimie essentielle - carbonate de soude, peroxydes et silices - de l’actuel Solvay au sein d’une entité provisoirement baptisée EssentialCo. Parallèlement, une entité nommée SpecialtyCo réunira les actifs de chimie de spécialité, dont les polymères et les matériaux composites.

Dans son communiqué envoyé vendredi, Solvay indique que SpecialtyCo «aspire à obtenir une croissance supérieure à celle du marché, des marges inégalées dans le secteur et des rendements attrayants».

60/40

Pour ce qui est du retour aux actionnaires, le groupe de chimie précise que le dividende qui sera versé en 2024, au titre de l’exercice 2023, sera réparti entre les deux entités à l’issue des opérations de scission, mais que EssentialCo en assumera 60%, contre 40% pour SpecialtyCo.

«A terme, SpecialtyCo devrait adopter une politique de dividende permettant à la société d’investir dans la croissance pour une création de valeur aux actionnaires durable, tout en préservant une capacité structurelle à se désendetter au fil du temps», a complété Solvay. De son côté, «EssentialCo devrait maintenir la politique de dividende actuelle de Solvay, à savoir un dividende stable ou croissant», a assuré le groupe.

A lire aussi:

Sur la base des chiffres publiés au titre de l’exercice 2022, SpecialtyCo a réalisé l’an passé un excédent brut d’exploitation (Ebitda) sous-jacent de 1,9 milliard d’euros, contre 1,3 milliard d’euros pour EssentialCo. Selon des projections établies par Solvay, la dette financière nette de SpecialtyCo devrait s'établir à 1,6 milliard d’euros en 2023, contre 1,9 milliard d’euros pour EssentialCo.

Solvay organise une conférence de presse à 9h00 vendredi, au cours de laquelle le chimiste dévoilera les noms définitifs de ces deux entités.