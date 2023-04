Softbank Group se désengage un peu plus d’Alibaba

Le conglomérat japonais SoftBank Group a décidé de vendre la quasi-totalité de ses parts restantes dans Alibaba pour limiter son exposition à la Chine, rapporte ce jeudi le Financial Times. SoftBank est un des premiers actionnaires du géant chinois de e-commerce fondé par Jack Ma. L’an dernier, le groupe nippon avait déjà vendu une énorme portion de ses actions Alibaba pour 29 milliards de dollars (26,32 milliards d’euros).

Selon le FT, qui cite des documents remis à la SEC, le gendarme boursier américain, SoftBank a vendu depuis le début de l’année pour plus de 7 milliards de dollars d’actions Alibaba via des contrats à terme prépayés. SoftBank avait employé la même méthode pour réduire sa part au capital d’Alibaba de 23,7% à 14,6% l’an dernier. Il pourrait désormais n’en détenir plus que 3,8%.

L’action Alibaba sous pression

Ces informations faisaient perdre jusque 5,2% à Alibaba jeudi matin à la Bourse de Hong Kong, tandis que SoftBank Group reculait plus légèrement à Tokyo (-0,28% à la pause de mi-séance).

Le retrait quasi total de SoftBank intervient au moment où l’action d’Alibaba est à son niveau le plus bas depuis six ans. Comme d’autres géants chinois du numérique, Alibaba est échaudé depuis 2020 par une reprise en main du secteur de la tech en Chine. Cette année-là, Pékin avait stoppé in extremis une très attendue entrée en Bourse record à Hong Kong de sa filiale de paiement Ant Group. Le mois suivant, Alibaba était visé par une enquête pour entrave à la concurrence. Ces déboires avaient fortement pénalisé sa rentabilité en 2022. Le pouvoir chinois semble toutefois adopter ces derniers mois une position plus conciliante envers le secteur.

Pour se relancer, Alibaba a entrepris en mars une restructuration historique, prévoyant une séparation de ses activités en six entités distinctes.

A lire aussi: