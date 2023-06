Siemens Energy renonce à ses objectifs financiers pour l’exercice en cours

La prise de contrôle totale de Siemens Gamesa par sa maison mère ne débute pas sous les meilleurs auspices. Alors que les actionnaires de Siemens Energy, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé voici dix jours une réduction de capital portant sur 2,21% des actions de sa filiale espagnole qui lui échappaient, l’équipementier énergétique allemand a retiré jeudi ses prévisions de résultats pour l’ensemble de son exercice se terminant le 30 septembre prochain.

Dans un communiqué publié après la clôture de la Bourse de Francfort, il explique que le conseil d’administration de Siemens Gamesa «a commencé à mener une revue technique approfondie sur sa flotte d’éoliennes et sur la conception de ses produits, après une hausse significative des taux de défaut de composants installés dans ses turbines éoliennes» sur certaines plateformes onshore.

A lire aussi:

Un milliard d’euros de coûts supplémentaires potentiels

Il anticipe donc désormais une forte hausse des coûts nécessaires en vue de remédier aux problèmes de qualité détectés, ce qui pourrait entraîner «des charges supplémentaires dépassant un milliard d’euros» en l’absence d’une amélioration rapide de la productivité. De plus amples précisions seront fournies aux investisseurs lors de la publication, le 7 août prochain, de ses comptes trimestriels sur la période d’avril à juin 2023.

Le groupe, qui avait déjà révisé par deux fois ses objectifs annuels, tablait depuis mai dernier sur une marge d’exploitation hors éléments exceptionnels dans le bas de la fourchette de 1% à 3% précédemment communiquée et sur une perte nette bien supérieure à celle de 647 millions d’euros enregistrée à fin septembre 2022. Il a en revanche maintenu jeudi sa prévision d’une croissance de 10% à 12 % de son chiffre d’affaires consolidé à périmètre et change constants, ainsi que les estimations afférentes à ses divisions de services gaziers, technologies de réseaux et transformation de l’industrie.