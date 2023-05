Shell réussit à conserver la confiance de ses actionnaires

La controverse sur le plan climatique de Shell a finalement eu un impact limité sur le vote de ses actionnaires. Réunis jeudi en assemblée générale (AG), ces derniers ont adopté à la quasi-unanimité les comptes annuels du groupe britannique, la rémunération de ses dirigeants et du conseil d’administration, ainsi que leur maintien en poste. Au début de la réunion, des dizaines de manifestants pro-environnement ont interrompu les discours d’introduction des dirigeants, ce qui a conduit des agents de sécurité à les sortir de la salle. Des manifestants appartenant à des organisations non gouvernementales (ONG) ont également manifesté à l’extérieur, retardant d’une heure l’ouverture de l’AG.

Le plan de transition énergétique de Shell n’a cependant reçu que 80% de votes favorables, ce qui a amené le groupe d’hydrocarbures à dire dans un communiqué que ce résultat nécessitait «de consulter les actionnaires pour en comprendre les raisons». Le fonds de pension de l’Eglise anglicane, actionnaire minoritaire de Shell mais en désaccord avec sa stratégie climatique, avait prévenu qu’il voterait contre la reconduction des dirigeants. Le directeur général, Wael Sawan, s’est dit «satisfait que la majorité de nos investisseurs continue à soutenir notre stratégie de devenir une entreprise d'énergie neutre en carbone d’ici à 2050».

A lire aussi:

Reclaim Finance déplore le vote des actionnaires

L’ONG Reclaim Finance a déploré dans un communiqué que les actionnaires aient validé la stratégie climatique de l’entreprise et qu’ils aient rejeté en parallèle «la résolution climatique proposée par Follow This et un groupe d’investisseur appelant le géant pétrolier à aligner ses émissions de gaz à effet de serre indirectes (Scope 3) sur l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré». Elle a également souligné que le groupe «reste le 7ème producteur mondial de pétrole et de gaz au monde et continue de développer de nouveaux projets pétroliers».

Shell a dégagé au premier trimestre 2023 un bénéfice net de 8,7 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros), en progression de 22% sur un an, à, après avoir réalisé en 2022 le bénéfice annuel le plus élevé de son histoire, à 42,3 milliards de dollars. BP, Shell, ExxonMobil, Chevron et TotalEnergies ont affiché un bénéfice cumulé supérieur à 40 milliards de dollars sur le trimestre écoulé.