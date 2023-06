Shell réoriente les priorités de son plan stratégique

Arrivé début janvier aux commandes de Shell, le directeur général Wael Sawan ne se contente pas de vouloir simplifier son organigramme. Lors d’une journée dédiée aux investisseurs, le groupe d’hydrocarbures a présenté mercredi sous sa houlette un plan stratégique révisé qui fait apparaître une inflexion significative de ses priorités industrielles et financières d’ici à 2025.

«Nous investirons dans les modèles qui fonctionnent, c’est-à-dire ceux qui offrent les meilleurs rendements et qui tirent parti de nos points forts», a expliqué le directeur général. Cette sélectivité accrue se traduira par des dépenses d’investissement ramenées entre 22 milliards et 25 milliards de dollars par an au cours des deux prochains exercices. Pour 2023, Shell avait précédemment annoncé des investissements compris entre 23 milliards et 27 milliards de dollars.

Afin de poursuivre la réduction de ses émissions de carbone, il compte optimiser les investissements déjà réalisés dans les énergies renouvelables et dans ses activités de négoce d’hydrocarbures. Il laisse la porte ouverte à des investissements dans les biocarburants, les systèmes de recharge de véhicules électriques, l’hydrogène ainsi que dans les technologies de captation et de stockage de carbone. Le tout pour un montant cumulé compris entre 10 milliards et 15 milliards de dollars sur la période 2023-2025. Dans l’électricité, il concentrera ses efforts sur les marchés qui lui permettront d’accroître ses marges et d’offrir à ses clients l’accès à des services énergétiques décarbonés.

Une production pétrolière stabilisée en 2030

Le groupe britannique continuera d’investir dans la sécurisation de ses approvisionnements en énergie, tout en renforçant sa position dans le gaz et dans l’amont pétrolier. Ces deux activités représenteront jusqu’à 59% de ses investissements totaux en 2024 et 2025, contre 48% l’an dernier. Il vise désormais une stabilisation de sa production de pétrole à l’horizon 2030, alors qu’il prévoyait voici deux ans un recul de celle-ci.

Ce revirement a été mal accueilli par certaines organisations non gouvernementales. «La stratégie annoncée par Shell est catastrophique pour la planète, car le développement de nouveaux champs pétroliers est synonyme d’un réchauffement climatique bien au-delà de 1,5° Celsius», a déclaré dans un communiqué Agathe Masson, chargée de campagne Engagement actionnarial au sein de Reclaim Finance.

Shell compte par ailleurs réduire sa base de coûts à hauteur de 2 milliards à 3 milliards de dollars d’ici à fin 2025, ce qui nécessitera des cessions d’actifs. Grâce à cette meilleure performance opérationnelle combinée à une discipline plus stricte dans l’allocation de son capital, l’énergéticien a désormais l’intention de distribuer à ses actionnaires entre 30% et 40% de son flux de trésorerie d’exploitation sur l’ensemble du cycle économique, contre une fourchette précédente comprise entre 20% et 30%. Ce meilleur retour aux actionnaires passera par le versement de dividendes et par des rachats d’actions.

Des rachats d’actions plus importants

Dès ce deuxième trimestre 2023, le groupe compte en conséquence augmenter de 15% son dividende par action, payable en septembre prochain. Sous réserve de l’approbation de son conseil d’administration, il mettra aussi en œuvre un programme de rachats d’actions d’au moins 5 milliards de dollars au second semestre, un montant en hausse de 20% par rapport à ses engagements antérieurs. «Les investisseurs doivent résister à la tentation des dividendes et exiger une allocation des profits vers le déploiement d’énergies renouvelables. Tant que Shell n’adopte pas une stratégie climatique crédible, les investisseurs doivent refuser d’accorder de nouveaux investissements au géant pétrolier», estime la responsable de Reclaim Finance.