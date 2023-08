SFR révèle des résultats en baisse et une dette en hausse

Quelques heures après sa société sœur, Altice International, SFR (Altice France) a publié des chiffres trimestriels moins engageants. Les ventes du groupe ont reculé de 2,6% sur un an entre avril et juin, à 2,77 milliards d’euros, et son excédent brut d’exploitation (Ebitda) a baissé de 5,7%, à 1,02 milliard. Le flux de trésorerie opérationnel disponible s’inscrit en repli de 4,1%, à 470 millions d’euros. Tous les pôles de l’opérateur télécoms subissent une baisse de revenus : les activités «Fixe» abandonnent 3,5%, le «Mobile» perd 1,6% et les services aux professionnels reculent de 2,3%.

23,9 milliards d’euros de dette

Dans le même temps, la dette nette du groupe, particulièrement scrutée par les investisseurs, a augmenté d’un peu plus de 220 millions d’euros, à 23,9 milliards d’euros à fin juin.

Les dirigeants de SFR ont confirmé leurs objectifs de moyen terme. Ils visent une progression du flux de trésorerie opérationnel disponible d’un milliard d’euros, tirée par une croissance du chiffre d’affaires et de l’Ebitda et par une réduction des investissements. Le levier d’endettement net cible est toujours vu à 4,5 fois l’Ebitda, contre 6 fois actuellement.

Comme dans sa communication du 7 août dédiée à Altice International, la société a par ailleurs rappelé les mesures prises après l’ouverture d’une enquête par le fisc portugais concernant des soupçons de corruption, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale portant sur la filiale Altice Portugal.

