Patrick Drahi rétablit la ligne avec le marché

Aux grands maux, les grands remèdes. Patrick Drahi, le fondateur et président d’Altice (qui détient notamment SFR en France), a tenu personnellement à s’expliquer lundi devant les investisseurs face aux soupçons de corruption et de fraude fiscale dont est soupçonné son bras droit Armando Pereira, au moment où le marché s’inquiète du lourd endettement du groupe de télécoms de près de 60 milliards d’euros. Il s’agissait de sa première intervention depuis que l’affaire a éclaté, mais aussi de l’une de ses rares prises de parole publique. Et au vu de la réaction du marché, il semble avoir convaincu… en tout cas, en ce qui concerne Altice International. Les obligations émises par le groupe de télécoms progressaient nettement après ses déclarations.

L’homme d’affaires franco-israélien s’est dit choqué, déçu et trahi par un petit groupe d’individus lors d’une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs pour commenter les résultats du deuxième trimestre d’Altice International, l’entité impliquée dans le scandale. Le groupe de télécoms est scindé en trois entités séparées: Altice USA, dans laquelle Patrick Drahi détient une minorité, Altice France (dont SFR est le principal actif) et Altice International (qui détient notamment Altice Portugal, l’ex-Portugal Telecom, où s’est déroulée la fraude).

Soupçons de corruption

Mi-juillet, Armando Pereira, co-fondateur d’Altice et ex-bras droit de Patrick Drahi, a été assigné à résidence pendant la durée de l’enquête sur des allégations de corruption, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Il aurait notamment surfacturé des achats chez Altice Portugal (de 20 à 25%) pour le compte de sociétés dont il était propriétaire. Le président d’Altice a affirmé que son groupe était une victime. Plus des deux-tiers des contrats ont été rompus. L’impact financier est faible, car cela ne concernait qu’une partie des volumes d’achat et que la marge. Armando Pereira a nié toute malversation. Il n’était plus opérationnel chez Altice Portugal, mais l’était chez SFR. Le groupe a lancé une enquête interne.

Patrick Drahi a par ailleurs affirmé sa confiance dans la gouvernance du groupe et a ajouté qu’il souhaitait faire preuve d’une totale transparence à l'égard des créanciers d’Altice. «Il a rappelé à plusieurs reprises qu’il avait construit le groupe avec l’appui des investisseurs, qu’il a remercié pour leur soutien, note un analyste. Il détient lui-même des obligations de la société. Il a en outre affirmé qu’il continuera à être très impliqué dans la gestion quotidienne du groupe.» Un discours qui a fait mouche auprès des investisseurs, d’autant qu’Altice International se dit prêt à refinancer au second semestre ses prochaines échéances pour 2025 (dont une obligation de 600 millions d’euros), voire celles de 2026, et que la cession des centres de données d’Altice Portugal est une question de semaines. L’obligation Altice Financing (Altice International) 2025 prenait plus de 3 points de pourcentage à 95,5%.

Effet Drahi

Les obligations, qui ont atteint mi-juillet leur point bas cette année, avaient déjà commencé à rebondir avant la présentation des résultats trimestriels, notamment après les rumeurs d’une cession de BFM TV (détenue par Altice France) mais aussi l’annonce de la participation de Patrick Drahi lors des conférences avec les investisseurs. «Il y a eu des rachats de couverture, surtout sur les parties courtes, avec peu de vendeurs dans la période actuelle des congés, ce qui a pu provoquer d’importants mouvements de prix», relève Sébastien Ploton, gérant chez Allianz GI.

«Altice International est au rendez-vous en termes opérationnels et son levier est raisonnable, ajoute un analyste. Il est donc assez probable qu’ils puissent revenir dans le marché d’ici à la fin de l’année, surtout si la corruption est isolée». La société a publié au deuxième trimestre un chiffre d’affaires en hausse de 4,6%, à 1,28 milliard d’euros, un excédent brut d’exploitation (Ebitda) en progression de 4,3%, à 456 millions d’euros, et un flux de trésorerie opérationnel de 241 millions d’euros. Elle a confirmé ses prévisions de croissance et de résultats en ligne avec le premier semestre (soit une hausse de 7,7% des ventes, de 6,9% de l’Ebitda et de 13,4% du cash flow opérationnel) et de moyen terme. Le levier à 4,8 fois l’Ebitda est proche de la cible de 4-4,5 fois. La trésorerie s’élève à 600 millions d’euros et la dette à 8,6 milliards. L’affaire de corruption, qui aura ni impact sur le cash, ni sur la liquidité, ni sur les perspectives, a braqué les projecteurs sur Altice International. Mais le problème d’endettement est ailleurs: Altice France.

Cette dernière entité, qui publiera ses résultats trimestriels ce mardi, affiche une dette de près de 24 milliards d’euros, dont une première échéance de 1,6 milliard en 2025. Elle a certes réussi à repousser en début d’année deux échéances de dette à 2028, mais il lui est désormais difficile d’accéder au marché. Sauf à payer un rendement de plus de 10%, ce qui n’est économiquement pas viable compte tenu de la faiblesse de ses marges. Le groupe est à la fois confronté à un problème de prix de ses abonnements et à d’importants besoins d’investissements avec une forte hausse de ses coûts.

Beaucoup de questions sur la dette d’Altice France

«Contrairement à d’autres émetteurs dont le marché craint une défaillance à court terme, comme le suédois SBB, et dont les courbes de crédit sont inversées (les rendements des obligations sur la partie courte de la courbe sont plus élevés que ceux sur la partie longue), les prix des obligations Altice France courtes sont sensiblement plus élevés que ceux des titres 2028 et 2029. Et leurs rendements nettement plus faibles», s’étonne un gérant, qui note également la forte décote des dettes subordonnées qui s’échangent autour de 38% (70% au plus haut cette année), même après le rebond de lundi de l’ensemble des obligations du groupe.

L’obligation Altice France 2,5% janvier 2025, qui avait chuté à 87% au plus bas mi-juillet, remontait à 94%, non loin de ses plus hauts cette année, en hausse de près de 3 points lundi. L’obligation janvier 2028 s’échangeait autour de 73% (+1 point), après un point bas proche de 69% mi-juillet, mais un plus haut cette année de près de 82%.

«A court terme, le marché semble confiant dans la capacité d’Altice France à refinancer sa dette», poursuit ce dernier. Ce qui va passer par la cession des centres de données, dont le prix est estimé à 1 milliard d’euros, et dont la finalisation de la vente a été retardée de quelques semaines par l’affaire de corruption. Mais la direction d’Altice a assuré qu’elle se ferait. Par ailleurs, le marché espère désormais une cession du pôle médias, dont BFM TV à Rodolphe Saadé pour 1 milliard également. «Le marché est toutefois plus méfiant à moyen terme et pose clairement la question du futur du groupe, ajoute-t-il. Il y a une véritable problématique de coût de la dette. Ces cessions ne suffiront pas.»

Les obligations à moyen terme (2028-2029) paraissent néanmoins avoir déjà intégré beaucoup de mauvaises nouvelles, si l’on prend en considération l’estimation de Moody’s d’un taux de recouvrement de 60%. Quant aux obligations subordonnées, beaucoup est aussi intégré dans le prix à moins de 40% du pair. En revanche, les obligations court terme ne sont pas à l’abri d’une mauvaise nouvelle: un risque d’exécution ou une valorisation plus faible des actifs que n’anticipe Altice.

A lire aussi: