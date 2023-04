Schneider Electric et GreenYellow veulent alléger la facture énergétique des PME

La flambée des prix du gaz et de l’électricité incite les entreprises européennes à étudier toutes les pistes susceptibles de réduire le montant de leur facture énergétique. Si les grands groupes disposent d’une capacité suffisante pour financer les investissements qui leur permettront d’atteindre cet objectif, la situation est plus délicate pour les sociétés de plus petite taille dans le secteur industriel et tertiaire. Pour surmonter cet obstacle, Schneider Electric et GreenYellow ont annoncé jeudi un partenariat visant à mettre en place une solution de micro-réseaux sous forme de service (Energy as a service ou «EaaS»). Cette initiative renforce l’accord signé à l’automne 2021 entre les deux parties en vue d’accroître l’efficacité énergétique des grandes entreprises.

Les micro-réseaux remplacent l’électricité achetée auprès du réseau public par une énergie autoproduite issue de sources photovoltaïques. Le stockage par batterie accroît la flexibilité offerte par cette énergie renouvelable et décentralisée, ce qui réduit les coûts et les émissions de carbone. Il est également possible de réaliser des économies en tirant parti des commandes avancées et des algorithmes intelligents du système. Cette technologie permet en outre de s’assurer que les installations sont approvisionnées de manière constante en cas de panne de réseau ou de conditions météorologiques extrêmes. «Si les micro-réseaux font appel à des technologies déjà éprouvées, le recours à l’intelligence artificielle augmente leur efficacité opérationnelle grâce à des économies d’échelle», déclare à L’Agefi Otmane Hajji, président exécutif de GreenYellow.

Une répartition claire des missions de chaque partenaire

L’équipementier énergétique et le fournisseur d’électricité proposent ainsi aux PME concernées (usines, centres logistiques, bâtiments tertiaires, magasins de vente au détail…) une solution de bout en bout allant de l’analyse de leurs données à la maintenance du micro-réseau, en passant par l’installation des panneaux solaires et du matériel électrique. «GreenYellow sera chargé d’exploiter le système de micro-réseau que Schneider optimisera grâce aux données opérationnelles», soulignent les deux groupes dans leur communiqué commun.

Le financement et la mise en place du système incombe donc à GreenYellow, ancienne filiale de Casino cédée l’an dernier à Ardian, tandis que son partenaire intervient dans la conception et la supervision technique des infrastructures. «Le contrat pluriannuel signé avec les entreprises clientes prévoit un paiement fixe ou variable en fonction de l’utilisation des infrastructures. A la fin du contrat, ces entreprises ont la possibilité de devenir propriétaires des actifs utilisés, comme dans le cas d’une opération de crédit-bail», explique à L’Agefi Esther Finidori, directrice stratégie de Schneider Electric France.

La solution proposée sera disponible sans délai en France, en Espagne et en Europe de l’Est, avant d’être déployée dans un avenir proche dans d’autres pays comme l’Allemagne, le Benelux et certains pays scandinaves. «Au niveau européen, la production d’énergie photovoltaïque devrait surpasser l’objectif des 430 gigawatts d’ici à 2030. Un quart de cette énergie est généré sur des toits, dans des parkings ou d’autres actifs appartenant à des entreprises commerciales ou industrielles», relève Otmane Hajji.