Satellites : SES confirme être en discussions avec Intelsat

La course à l’internet depuis l’espace se poursuit. Dernier exemple en date, l’opérateur luxembourgeois de télécommunications par satellites SES est «en discussions» pour «un possible rapprochement» avec son rival Intelsat SA, a-t-il indiqué mercredi après-midi dans un communiqué, confirmant des informations de l’agence Bloomberg. «À ce stade, il ne peut y avoir aucune certitude que l’opération se concrétisera», prévient SES dans son document, diffusé en réponse à des «rumeurs de marché».

Ce n’est qu’une demi-surprise. Déjà en août dernier, le Financial Times rapportait que les deux opérateurs discutaient activement des contours d’un potentiel accord.

Une fusion aiderait SES à se renforcer à un moment où il est confronté à une concurrence accrue, avec de nouveaux acteurs tels que le milliardaire Elon Musk et son compatriote Jeff Bezos, qui déploient tous deux leurs réseaux satellitaires en orbite basse respectifs, Starlink et Kuiper. Tous ont pour objectif de fournir l’internet haut débit sur toute la planète depuis l’espace.

Cet accord avec son concurrent américain, qui pourrait être noué dès ces prochaines semaines, donnerait naissance à un géant des satellites. Le cas échéant, la nouvelle entreprise combinée pourrait selon Bloomberg afficher une valeur d’entreprise - capitalisation et dette nette combinées - supérieure à plus de 10 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros).



Bond en Bourse de SES

A cette annonce, le titre SES coté à la Bourse de Paris prenait 3,7% à 5,75 euros mercredi en clôture. De quoi adoucir le repli de plus de 6% depuis le début de l’année. Les certificats de dépôt fiduciaire de SES ont chuté de 32% à Paris ces 12 derniers mois, conférant à la société une capitalisation d’environ 2,1 milliards d’euros.

Tout accord nécessiterait néanmoins un feu vert du gouvernement du Luxembourg, qui est le principal actionnaire de SES, dont il détient 33,3% du capital.

D’autant qu’Intelsat arriverait dans ce deal avec, à son passif, un fort endettement : il n’est sorti que début 2022 de la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Il affichait au 30 juin 2022 une dette nette ajustée de 3,3 milliards d’euros.

Consolidation inévitable

Dans cette consolidation accélérée, d’autres rapprochements sont en cours. La société française cotée Eutelsat prépare son acquisition du britannique OneWeb dans le cadre d’une transaction entièrement en actions de 3,4 milliards de dollars, qui doit être bouclée d’ici au troisième trimestre.

En novembre 2021, c’est l’opérateur britannique de satellites Inmarsat qui tombait dans l’escarcelle de l’américain Viasat, pour 7,3 milliards de dollars, dont 3,4 milliards de dollars de dettes d’Inmarsat.

Une chose est sûre, la compétition s’annonce vive sur un marché Internet des satellites «relativement petit : il représente aujourd’hui 1% de celui des télécommunications, soit 16 milliards de dollars [15,2 milliards d’euros], soulignent Thomas Coudry et Antoine Lebourgeois, de la banque Bryan, Garnier & Co, dans l’étude «Sat Wars : A New Chapter», publiée en septembre dernier. «Dans ces conditions, nous voyons difficilement plus de cinq constellations s’y installer.» Or, les investissements, qu’ils évaluent à 10 milliards à 15 milliards de dollars par acteur, s’y annoncent considérables.

