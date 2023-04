SAS lance son processus de recapitalisation sous de meilleurs auspices

SAS (Scandinavian Airlines System) poursuit ses efforts en vue de sortir du régime américain de protection contre les faillites (Chapitre 11) avant la fin du second semestre 2023. La compagnie aérienne a annoncé jeudi qu’elle présentait une requête au tribunal des faillites du district sud de New York pour rendre possible l’arrivée de nouveaux actionnaires de référence. Une audience est prévue le 19 avril pour statuer sur cette requête et le processus de sélection des candidats intéressés devrait parvenir à son terme «environ 12 semaines plus tard», précise SAS.

Cette nouvelle étape dans son plan de transformation «contribuera à sécuriser la compétitivité à long terme du groupe et sa position de leader en Scandinavie», a déclaré le directeur général, Anko van der Werff. Si les détails de sa recapitalisation restent à préciser, les investisseurs sollicités seront des banques, des assureurs, des fonds de pension et des acteurs du private equity. Le gouvernement danois a fait savoir dès juin 2022 qu’il était prêt à y participer, à condition que sa participation ne dépasse pas 29,9% du capital, à comparer à un niveau actuel de 21,8%.

Une position plus nuancée sur le montant de la levée de fonds

Alors qu’il visait jusqu’à présent une levée de fonds d’au moins 9,5 milliards de couronnes suédoises (835 millions d’euros) grâce à l’entrée de ces nouveaux investisseurs, le transporteur nuance sa position en indiquant que le montant final levé «dépendra du processus lancé sous forme de soumissions compétitives et de la capacité du groupe à générer des liquidités supplémentaires». Il a rappelé qu’à l’issue de sa restructuration financière, la valeur des titres détenus par ses actionnaires existants devrait être pratiquement effacée. Son désendettement, qui fait une large place à une conversion de dette en capitaux propres, débouchera sur «un recouvrement modeste pour les créanciers ordinaires titulaires d’une dette non garantie et une quasi-absence de recouvrement pour les détenteurs d’une dette subordonnée non garantie».

L’amélioration de l’environnement sectoriel dans lequel SAS évolue pourrait faciliter l’adhésion des nouveaux investisseurs recherchés. La reprise du trafic de passagers et la transformation de sa flotte d’avions l’ont incité à réviser à la hausse ses objectifs financiers à moyen terme. Il table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 58 milliards de couronnes sur son exercice clos le 31 octobre 2026, ce qui représente un écart de plus de 18% par rapport aux 49 milliards visés dans ses projections publiées fin septembre 2022.

Les économies de coûts mises en œuvre devraient en outre lui permettre de renouer avec un résultat avant impôt positif, hors éléments exceptionnels, sur son exercice clos le 31 octobre 2024, après une perte de 4 milliards à 5 milliards de couronnes anticipée pour l’exercice en cours. A l’horizon 2026, il prévoit dorénavant une marge avant impôts comprise entre 9% et 10% contre une fourchette de 6% à 8% attendue précédemment. A cette échéance, il espère également parvenir à endettement net proche de zéro et vise un ratio de trésorerie sur chiffre d’affaires «bien supérieur» au niveau de 15% auparavant prévu.