Sartorius Stedim Biotech acquiert le français Polyplus pour 2,4 milliards d’euros

Le fournisseur de l’industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a annoncé vendredi avoir signé un accord afin d’acquérir le groupe français Polyplus pour environ 2,4 milliards d’euros auprès d’un groupe d’investisseurs dont Archimed et WP GG Holdings IV, une filiale de Warburg Pincus.

La société mère de Sartorius Stedim Biotech, Sartorius AG, recevra un crédit-relais de la part de JPMorgan pour une période transitoire afin de financer la transaction. Sartorius entend rembourser ce crédit à l’aide d’instruments financiers à long terme qui pourraient inclure un élément de fonds propres.

Polyplus développe et produit des réactifs de transfection et de l’ADN plasmidique de haute qualité. «Il s’agit de composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et autres produits thérapeutiques modernes», a indiqué Sartorius Stedim Biotech dans un communiqué de presse. «Polyplus, qui enregistre des taux de croissance élevés, devrait générer en 2023 un chiffre d’affaires dans la fourchette haute des dizaines de millions d’euros et une marge d’Ebitda très importante», a précisé le groupe.

270 personnes, 2,4 milliards d’euros

Fondé en 2001 et établi à Strasbourg, Polyplus emploie près de 270 collaborateurs et dispose de sites en France, en Belgique, aux Etats-Unis et en Chine.

La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, y compris la présentation au comité d’entreprise pour consultation et l’approbation par les autorités de régulation, et devrait être conclue au troisième trimestre 2023.

A la Bourse de Paris, le titre Sartorius Stedim Biotech, pourtant friand d’acquisitions, trinque, avec une chute de 6,4%, à 288,9 euros, vendredi matin. A Francfort, le titre Sartorius AG lâche 2,3%, à 318,5 euros.