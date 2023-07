Samsung s’attend à une chute de 96% de son profit au deuxième trimestre

Samsung Electronics s’attend à avoir un bénéfice d’exploitation en chute de 96% au deuxième trimestre, a-t-il annoncé jeudi, anticipant la publication de ses résultats trimestriels, prévue le 27 juillet.

Il est confronté à la surabondance de semiconducteurs, qui a entraîné d’importantes pertes.

Dans un communiqué succinct préliminaire sur ses résultats trimestriels, le premier fabricant mondial de puces et de smartphones a indiqué que son bénéfice d’exploitation s'était établi sur la période avril-juin à 600 milliards de wons (421,73 millions d’euros), contre 14.100 milliards de wons un an plus tôt. Le consensus Refinitiv anticipe un bénéfice trimestriel de 555 milliards de wons.

Chute de la demande

Il s’agirait du plus faible profit trimestriel pour le géant sud-coréen depuis la période janvier-mars 2009 (590 milliards de wons), selon des données de l’entreprise.

Les constructeurs de semi-conducteurs, tel le taïwanais TSMC, ont dopé leur production pour combler les pénuries apparues pendant la pandémie. Or, les ventes d’appareils électroniques, en particulier celles de PC, se sont effondrées depuis, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses dans un contexte d’inflation, et que beaucoup se sont équipés en PC au moment des confinements. Ils ne rachèteront donc pas de nouvel ordinateur dans l’immédiat.

(Avec Reuters)