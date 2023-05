Les mauvais résultats de TSMC, baromètre des difficultés du secteur des semi-conducteurs

Les résultats en berne de TSMC révèlent à leur tour les difficultés que connaît le secteur des semi-conducteurs. Avec une raison commune : les ventes d’appareils électroniques, et au premier chef celles de PC, se sont effondrées depuis la pandémie, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses dans un contexte d’inflation, et que beaucoup se sont équipés en PC au moment des confinements. Ils ne rachèteront donc pas de nouvel ordinateur dans l’immédiat. Au premier trimestre, les ventes ont reculé de 29% sur un an, selon International Data Corp.

Taïwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a enregistré une chute de son chiffre d’affaires de 12% en avril, après une baisse de 15% en mars. Les ventes du premier fournisseur mondial de puces sur commande ont baissé de 14% en un an, à 147,9 milliards de dollars NT (4,38 milliards d’euros), a indiqué la société. La valeur des exportations de Taïwan a aussi chuté, perdant 19% au mois de mars par rapport à la même période de 2022, à 35,2 milliards de dollars. Elles ont baissé pendant sept mois consécutifs.

Lorsque TSMC a publié ses résultats du premier trimestre le mois dernier, il anticipait déjà une baisse de ses revenus pour toute cette année, affirmant que les perspectives de ventes des ordinateurs et des smartphones «continuent d'être faibles».

Revenus en chute pour Qualcomm, Intel et AMD

Ce signal d’alarme de TSMC sur le mois d’avril est aussi de mauvais augure pour ses concurrents, qui avaient déjà annoncé des résultats au premier trimestre.

La semaine dernière, le fabricant américain de puces mobiles Qualcomm a présenté des prévisions financières inférieures aux attentes, avec un bénéfice net ajusté en recul de 34% en comparaison annuelle, à 2,42 milliards de dollars, et des revenus en repli de 17% à 9,27 milliards au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023. Il anticipe un chiffre d’affaires à 8,4 milliards de dollars au troisième trimestre, contre un consensus de 9,13 milliards.

Début mai, l’américain Intel a lui aussi annoncé des résultats en fort repli, avec 2,8 milliards de dollars de pertes au premier trimestre - un record. Ses ventes, à 11,7 milliards de dollars en trois mois, étaient en recul de 36% par rapport à la même période l’année dernière. Intel prévoit que ses ventes se stabiliseront au prochain trimestre, entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars, mais il sera toujours dans le rouge. Il n’a pas voulu communiquer de prévisions pour le reste de l’année.

Son rival AMD avait lui aussi publié des résultats trimestriels en deçà des attentes. Ses revenus ont décliné de 9% par rapport à l’année dernière sur la même période, à 5,4 milliards de dollars. Ce sont surtout les ventes de puces pour PC qui ont chuté de 65%, à 739 millions de dollars au premier trimestre de cette année.

