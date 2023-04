Samsung anticipe une chute de ses bénéfices trimestriels de 95%

Le groupe de gestion des déchets Sepur acquiert la société ECT Collecte pour un montant non dévoilé. Présent essentiellement en Ile-de-France, au service de près de 2.000 communes et de 10 millions d’habitants, Sepur va étendre son expertise dans six nouveaux départements (Haute-Marne, Allier, Marne, Côte-d’Or, Nièvre et Aube) grâce à cette acquisition. ECT Collecte sert aujourd’hui 700 communes, pour 400.000 usagers, et a dégagé un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros en 2021. L’arrivée de Cube Infrastructure au capital de Sepur en mars 2022 permet au groupe de mettre en œuvre sa politique de croissance organique et externe. Il devrait atteindre les 330 millions d’euros de chiffre d’affaires dès 2023.