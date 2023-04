Ryanair tourne le dos à la Bourse de Londres

Ryanair a officialisé vendredi qu’elle quittera la Bourse de Londres le 20 décembre, avec un dernier jour de cotation le 17 décembre. La compagnie aérienne à bas coûts conservera sa cotation principale sur Euronext Dublin. Elle dispose également d’American Depository Receipts (ADR) sur le Nasdaq américain.

« Le départ du London Stock Exchange (LSE) est conforme à la tendance générale des échanges sur les actions des sociétés de l’Union européenne (UE) après le Brexit et pourrait être plus pertinent pour Ryanair, car l’interdiction de longue date faite aux citoyens non européens d’acheter des actions ordinaires de Ryanair a été étendue aux ressortissants britanniques après le Brexit », avait expliqué le groupe début novembre lors de l’annonce de son intention de sortie du LSE.

Du fait du Brexit, la participation des actionnaires issus de l’UE est passée sous la barre des 50 %. Or, afin de pouvoir conserver l’intégralité de ses droits de licence et de vol dans le bloc, la compagnie aérienne doit être majoritairement détenue par des actionnaires communautaires.