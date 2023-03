Rio Tinto réduit son dividende pour 2022

Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a réduit mercredi de plus de moitié son dividende après avoir enregistré une chute de 38% de son bénéfice annuel, pénalisé par la baisse des prix du minerai de fer avec le ralentissement de la demande chinoise et la hausse des coûts de la main d’œuvre et des matériaux.

Le géant minier a annoncé des bénéfices sous-jacents de 13,3 milliards de dollars pour 2022 (12,4 milliards d’euros), contre un record de 21,4 milliards en 2021, alors que les analystes s’attendaient à 13,8 milliards de dollars. Le groupe a également annoncé un dividende annuel de 4,92 dollars par action, contre un record de 10,40 dollars en 2021.

Les restrictions visant à lutter contre le Covid-19 en Chine, premier producteur mondial d’acier, ont ralenti l’activité économique en 2022, ce qui a entraîné une baisse des prix du minerai de fer par rapport aux niveaux élevés de 2021.

Le premier producteur mondial de minerai de fer a toutefois déclaré que la consommation chinoise montrait des signes de rebond.