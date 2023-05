Rétrogradé en high yield par S&P, le suédois SBB chute en Bourse

La loi des séries pour le géant suédois de l’immobilier SBB. La société, qui avait été l’objet du vendeur à découvert Viceroy Research l’an dernier, vient d’être rétrogradée en high yield par S&P Global Ratings. Après cette décision, la société a annoncé l’arrêt de son dividende et d’une augmentation de capital vu la réaction du marché. Ce qui a provoqué une nouvelle chute de l’action à la Bourse de Stockholm, à un plus bas depuis plus de six ans, et un nouvel effondrement des obligations de la foncière. Mardi, l’action SBB a dégringolé de plus de 24%, à 6,38 couronnes suédoises, portant à plus de 40% sa chute depuis le début de la semaine. Parmi les obligations émises par la société immobilière, les titres hybrides perdaient plus de 8 points, à 30% du pair. Une obligation court terme arrivant à échéance en juillet de cette année chutait de plus de 11 points à 38%, et perdait plus de 30 points en quelques jours, signe des craintes de liquidités sur l’entreprise. Les obligations à échéance moyen terme étaient en baisse de 3 à 5 points.

La direction de SBB a été contrainte de repousser le paiement de son dividende jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2024 et de clôturer une augmentation de capital de 2,63 milliards de couronnes suédoises (235 millions d’euros) lancée fin avril. Un appel au marché qui devait permettre «de réduire l’endettement de l’entreprise et de renforcer ainsi sa situation financière et d’assurer une notation de qualité», explique la société dans un communiqué. Cette décision témoigne des difficultés de la foncière suédoise qui s’est fortement développée ces dernières années par endettement. «Le conseil d’administration de SBB annonce son intention d’arrêter le paiement du dividende et de reporter la date de paiement au plus tard avant l’assemblée générale annuelle 2024, indique l’entreprise. La société déclare également qu’elle n’effectuera pas l’augmentation de capital précédemment annoncée d’actions D ordinaires de 2,63 milliards de couronnes suédoises. SBB poursuit son travail de cessions annoncées précédemment afin de continuer à renforcer la situation financière de l’entreprise. Ces mesures visent à renforcer la liquidité de la société.»

Le plan de cession porte sur 6 milliards de couronnes dans les prochains mois. La rétrogradation de la note de la foncière en high yield à BB+ par S&P lundi, avec une perspective négative, a suscité l’inquiétude de la direction de SBB et surtout une vive réaction du marché.

Lourd endettement court terme

«S&P a déclaré que la note de la société était abaissée à BB+ avec une perspective négative, ce qui signifie que les intérêts sur la dette de la société augmenteront. La réaction du marché par la suite a rendu impossible la réalisation de l'émission de droits d’actions D ordinaires aux conditions prévues», ajoute la direction de SBB qui va convoquer une AG extraordinaire pour voter l’arrêt du dividende. La vente d’une partie de ses activités au fonds Brookfield, finalisée en mars, pour 8,7 milliards de couronnes suédoises, n’aura pas suffi à améliorer la situation financière de la foncière qui croule sous une dette de plus de 40 milliards d’euros arrivant à échéance dans les cinq prochaines années, dont un quart en 2023 (40% sur deux ans), et une partie à taux variables (15%). L’amélioration du ratio d’endettement permise par cette cession est contrebalancée par la baisse de la valeur de l’actif. Le marché immobilier suédois est l’un des plus affectés par l’envolée des taux d’intérêt avec une chute de 15% des prix dans le résidentiel en un an.

Le niveau élevé de levier et le resserrement de la liquidité ont coûté sa note investment grade à SBB. «Les métriques de crédit de SBB ne se sont pas suffisamment améliorées au premier trimestre 2023 après la finalisation de la transaction avec Brookfield, ce qui a maintenu le ratio de dette ajustée sur la dette plus les capitaux propres à un niveau élevé de 59,9% et fait chuter le ratio de couverture des intérêts par l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) à 2,1 fois», soulignent les analystes de S&P qui notent que l’entreprise fait face à plus de 14 milliards de couronnes d’échéance de crédit à court terme, «ce qui a accru les inquiétudes quant à la position de liquidité de SBB». Des ratios qui pourraient se détériorer compte tenu de la situation du marché immobilier et des difficultés de refinancement.

