Renault rééquilibre l’alliance avec Nissan sans parvenir à lever les doutes

Fini de patiner ! Après des mois de tractations, Renault et Nissan ont enfin défini les contours d’une série d’accords débouchant sur le remodelage de leur alliance vieille plus de deux décennies, à laquelle appartient également Mitsubishi. Les deux constructeurs automobiles se sont principalement entendus sur un rééquilibrage de leurs participations croisées, afin de permettre à Nissan de voter aux assemblées générales de Renault.

Présent au capital de Renault depuis plus de dix ans, Nissan ne bénéficie pas de droits de vote attachés à ses actions car le groupe tricolore est son premier actionnaire avec 43,4% des titres, en application des dispositions de l’article L. 233--31 du Code du commerce. Les accords conclus entre les parties prévoient que chacun des partenaires détienne à terme 15% du capital de l’autre.

Renault et Nissan comptent par ailleurs relancer leur alliance «avec des projets opérationnels à forte création de valeur» et renforcer son «agilité stratégique avec de nouvelles initiatives auxquelles les partenaires peuvent se joindre», selon un communiqué publié par l’industriel français. Ainsi, Nissan va investir dans Ampere, la filiale de Renault dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels dont l’introduction en Bourse (IPO) est prévue au second semestre de cette année.

Pour la plupart des analystes, l’ensemble de ces accords constituent un signal positif. Le rééquilibrage des participations croisées entre Renault et Nissan devrait permettre à l’Alliance de rester viable, assure Jefferies. Oddo BHF énumère de son côté les avantages de ces accords pour le seul groupe au losange : la monétisation à terme d’une partie de ses actions Nissan, la conservation d’un partenaire industriel stratégique pour Ampere, le partage des investissements relatifs à de nouveaux projets, etc.

L’IPO d’Ampere met le marché sous tension

Pourtant, l’action Renault a perdu 4,1% lundi, à 36,6 euros, certains éléments des accords annoncés lundi suscitant toujours des interrogations.

«Les investisseurs restent sur leur faim», glisse un analyste basé à Paris, «car certains espéraient obtenir plus de détails quant au processus d’introduction en Bourse d’Ampere, avoir une idée de sa valeur ou encore connaître la part de cette entité qui reviendra à Nissan». «Nous manquons encore de détails importants» à ce sujet, renchérit Oddo BHF qui estime la juste participation du groupe japonais au capital d’Ampere entre 10% et 15%.

«Les multiples de valorisation d’Ampere devraient se situer entre ceux de Renault et ceux des constructeurs de véhicules électriques», poursuit Oddo BHF. Selon une source proche du dossier, les dirigeants de Renault visent une capitalisation boursière de 10 milliards d’euros pour Ampere. Un niveau jugé «cohérent» par Jefferies, mais que le groupe ne souhaite pas commenter. Les accords présentés lundi «sont en cours de finalisation» et les membres de l’Alliance «prévoient de faire une annonce immédiatement après l’approbation par les conseils d’administration» de ces éléments, a seulement indiqué le groupe. La date du 6 février, dans moins d’une semaine, tient plus que jamais la corde. Les conseils d’administration des deux groupes sont anticipés pour le week-end prochain.

Un calendrier incertain

Par ailleurs, Renault ne retirera pas de liquidités de son allégement dans Nissan dans l’immédiat, déplore UBS. Renault s’est en effet engagé à transférer 28,4% du capital de Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seraient «neutralisés» pour la plupart des décisions, mais où les droits économiques - dividendes et produits de vente des actions - lui bénéficieraient toujours entièrement. Au cours actuel, 28,4% du capital de Nissan représentent 3,8 milliards d’euros, ou 13 euros par action Renault, calcule Jefferies.

Renault compte également donner instruction au fiduciaire de vendre ces actions Nissan si les conditions économiques sont raisonnables pour le constructeur automobile français, dans le cadre d’un processus organisé et ordonné. Il n’aurait toutefois aucune obligation de vendre ce bloc dans un délai spécifique prédéterminé. «Le calendrier n’est pas clair», regrette Jefferies.

Renault donne toutefois rendez-vous au marché le 16 février pour la présentation de ses résultats de l’exercice 2022. Après cette date, l’attention des investisseurs se concentrera sur la mise en Bourse d’Ampere et sur l’entrée de nouveaux investisseurs minoritaires à son capital, dont Nissan mais aussi le fabricant américain de puces électroniques Qualcomm. A cet égard, les dirigeants de Renault devront veiller à ce que cette opération, principal rouage de la valorisation future de Renault, n’entraîne pas une dilution excessive des actionnaires existants.