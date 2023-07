Pour redresser la barre, Disney et Netflix font des choix drastiques

Après le boom des confinements, la gueule de bois de la maturité. Le coup d’arrêt à leur croissance débridée a fait tomber les deux géants du divertissement de leur piédestal boursier. Si Netflix a commencé à rattraper le terrain perdu entre novembre 2021 et mai 2022, il lui reste encore quelque 100 milliards de dollars à reconquérir. Disney n’a de son côté pas encore réussi à convaincre les investisseurs et abandonne 55% sur son sommet de mars 2021.

Pour retrouver leur lustre boursier, les deux groupes misent sur des stratégies à la fois similaires – en intégrant un abonnement avec publicité à leur offre par exemple - et propres à leur modèle d’activité.

Coté Disney, finie la course aux abonnés, place à la rentabilité. La marque aux grandes oreilles a ainsi vu son nombre d’utilisateurs payants reculer lors des trois derniers trimestres (voir graphique) mais la décrue est due à celle de sa plateforme en Inde Hotstar pour laquelle l’entreprise a perdu les droits de diffusion de matches de cricket et qui affiche un revenu moyen par abonné très en deçà des autres services de l’entreprise, à 0,6 dollar environ. Disney+ et son revenu moyen de 6,5 dollars a de son côté continué à engranger des abonnés malgré un reflux en Amérique du Nord à cause de la hausse du prix de l’abonnement.

Fusion de Disney+ avec Hulu

La société a aussi lancé un ambitieux programme de réduction des coûts. Environ 7.000 postes vont être supprimés, y compris au sommet de la hiérarchie. Le président de Marvel a été remercié tout comme plusieurs cadres chez Pixar. «Dans un contexte de ralentissement de l’écosystème du streaming, nous apprécions la décision de Disney (…) de se focaliser sur la rentabilité», expliquent dans une note les analystes de JPMorgan.

Poussé par les activistes Daniel Loeb puis Nelson Peltz, le directeur général Bob Iger, de retour aux commandes, a par ailleurs annoncé une réorganisation du groupe en trois pôles : un dédié au divertissement (cinéma, télévision, streaming), un au sport (ESPN) et le dernier aux parcs à thème. Un rapprochement entre Hulu, la plateforme de streaming destinée aux adultes, et Disney+ est également au programme.

Pour le mener à bien, le créateur de Mickey devrait racheter à Comcast les 33% qu’il détient dans Hulu début 2024. Le prix de l’opération, qui excédera sans doute 9 milliards de dollars, sera regardé de près par les investisseurs.

La croisade anti-partage de Netflix

Moins diversifié que son grand concurrent, Netflix n’a pas fait une croix sur sa stratégie de croissance de sa base d’abonnés. Outre la mise en place d’une offre moins chère avec publicité pour élargir son public potentiel, l’ancien loueur de DVD a aussi commencé à s’attaquer aux partages de compte. L’objectif, faire payer ceux qui utilisent la plateforme gratuitement. Ils seraient environ 100 millions dans le monde.

En mettant en place des règles et des contrôles plus strictes, le groupe espère convaincre les emprunteurs de compte de souscrire leur propre abonnement ou les prêteurs de payer un supplément. Selon JPMorgan, Netflix pourrait être capable d’en «monétiser» 14 millions au total d’ici à la fin de l’année et 26 millions un an plus tard. De quoi doper le chiffre d’affaires et surtout la rentabilité.

Encore faut-il proposer aux abonnés des contenus qui les poussent à rester fidèles. Sur ce terrain, les deux géants du divertissement pourront s’appuyer sur des lancements phares au cours des prochains mois. Netflix peut compter sur la saison 3 de The Witcher cet été ou sur la série française Lupin en octobre.

Sans donner de dates précises, la plateforme promet «prochainement» des sorties très attendues, comme la série sur le livre chinois de science-fiction «Le problème à trois corps» ou sur le manga phénomène «One Piece». Les suites des séries à succès «La Chronique des Bridgerton», «The Crown» ou encore «Squid Game» sont également au programme.

Pour Disney, les attentes sont plus partagées. Après l’échec d’Elémentaire, un démarrage un peu décevant pour Indiana Jones et plus réussi pour les Gardiens de la Galaxie, le groupe dévoilera sa nouvelle série Star Wars Ashoka en août et The Marvels en novembre. Un film Blanche Neige, Vice et Versa 2 et un prequel du Roi Lion sont prévus en 2024. Les prochains films Star Wars ne sont toutefois pas attendus avant 2026 et Avatar 3 ainsi que plusieurs Marvel ont été décalés. De mauvaises nouvelles pour les fans de ces franchises et pour les investisseurs.