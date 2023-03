Partners Group devient le premier actionnaire de Breitling

Partners Group a annoncé vendredi avoir augmenté sa participation au capital de l’horloger Breitling via une transaction qui fera du gestionnaire d’actifs le principal actionnaire de son compatriote helvétique. Le groupe européen de private equity CVC Capital Partners, qui détient actuellement la majorité des parts, restera investi aux côtés de Partners Group et de l’équipe dirigeante de la société. Les détails financiers de la transaction ne sont pas communiqués mais selon Bloomberg, celle-ci valoriserait la cible plus de 4,2 milliards de francs suisses, un montant équivalent en euros. Fondé en 1884, le groupe était valorisé environ 800 millions de francs suisses lors de la prise de participation majoritaire de CVC en 2017.