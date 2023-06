Osmosun veut se coter à Paris pour faciliter l’accès à l’eau potable

Osmosun tente l’aventure de la Bourse. Le spécialiste du dessalement d’eau de mer par énergie solaire s’apprête à se coter sur Euronext Growth Paris. Ce serait la quatrième entrée en Bourse à Paris depuis le début de l’année sur Euronext Growth. Après l’auto-école en ligne Lepermislibre en février, le spécialiste des terreaux bas-carbone Florentaise en avril, et Mon courtier énergie le mois dernier. Par rapport à leur cours d’introduction, les deux premières sociétés perdent respectivement 23% et 24%, tandis que la troisième reste stable.

La greentech se qualifie d’unique acteur mondial capable de produire de l’eau potable par un procédé d’osmose inverse alimenté directement par énergie solaire photovoltaïque sans batterie.

Osmosun a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros (x2,3 en un an), pour une perte nette de 0,3 million d’euros. Sa dette s’élevait à 3 millions d’euros fin 2022, dont 1,1 million au titre de deux prêts garantis par l’Etat (PGE). La société compte atteindre au-moins 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, et 48 millions en 2027. Une croissance qui devrait s’accompagner de l’amélioration de sa rentabilité, avec une marge d’Ebitda ajusté qui passerait de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 et plus de 20% en 2027.

Depuis sa création en 2014, en se fixant pour mission de rendre accessible l’eau potable à tous de manière durable, la société a vendu 59 unités de dessalement – dont 8 sont en cours d’installation – dans 27 pays, produisant environ 2,5 millions de mètres cube d’eau. Osmosun annonce un pipeline commercial de 160 millions d’euros, dont un carnet de commandes de 5 millions, plus de 40 projets en négociations représentant 38 millions d’euros de chiffre d’affaires potentiel, et plus de 150 projets identifiés pour 121 millions d’euros.

La société vise les projets de moins de 50.000 m3 par jour. Un segment évalué à 1,9 milliard d’euros et qui devrait atteindre 3,4 milliards d’euros d’ici 2027, soit une croissance annuelle de 12,3%, avec une part grandissante des solutions «bas carbone».

Accord commercial et capitalistique avec OKwind

Dans le cadre de son entrée en Bourse, Osmosun a déjà réalisé, auprès de ses actionnaires historiques et du groupe OKwind, une levée de fonds de 2,15 millions d’euros (dont 0,75 million pour OKwind) sous forme d’obligations convertibles qui ont vocation à être automatiquement converties en actions nouvelles Osmosun lors de l’introduction en Bourse. La société bénéficie aussi d’un engagement de souscription irrévocable de 0,75 million d’euros du groupe OKwind avec lequel elle vient de signer un accord de coopération technique et commerciale. A cette occasion, OKwind, représenté par son PDG fondateur, Louis Maurice, est entré au conseil d’Osmosun. OKwind, spécialiste des panneaux voltaïques intelligents, est entré en Bourse en juillet 2022 et a depuis bondi de 137%. La société capitalise actuellement 211 millions d’euros.

Le capital d’Osmosun est contrôlé à hauteur de 36,9% Marc Vergnet, fondateur du groupe. L’autre fondateur et actuel directeur général délégué, Maxime Haudebourg, détient 3% du capital.